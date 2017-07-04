华为宣布与肯德基合作 网友：买汉堡送手机？

现如今，跨界合作在手机厂商中非常流行。卖手机的居然跟卖快餐的合作？没错，而且两家公司都是鼎鼎有名的大企业：华为和肯德基。
今天上午，华为终端官方微博和肯德基官方微博，几乎在同一时间放出消息宣布联手合作。从两家官微发布的消息来看，华为这边强调的是创造臻至，肯德基强调的是无可复制。
华为终端官方微博写到：时间无法阻挡我们对臻至的追求，反而更加鞭策自我，燃暴内心的小宇宙。华为携手肯德基，勇于突破，畅享创新，带着大胆与创新大步向前！
肯德基则表示：当美食与科技碰撞，会带来怎样的创意？惊喜倒计时，肯德基携手华为神秘合作即将为你揭晓！
目前还不清楚两家的神秘合作到底是啥，只是知道双方很快就要公布合作的具体内容了。一般来讲，跨界合作有联手推出手机新品的，有的是在业务上进行一些合作。
不过网友倒是按耐不住了，纷纷留下脑洞打开的评论：
-“买汉堡送手机吗！好好好我买”
-“用华为手机点kfc有打折？？？”
-“完了，华为转型做菜了”
-“咋的，做个炸鸡形的手机啊？？”
-“手机味的炸鸡？还是炸鸡味的手机？”
-“肯德基向华为取经，如何提高利润率？华为回复：汉堡里面鸡肉宣传口径要给力，但是实际上新陈鸡肉可以混用嘛，反正差几天对味道影响不大，再加上肯德基优化的好，对填饱肚子没有影响；汉堡表面的芝麻可以省了，在意的人也不多，如果有问的就说技术原因芝麻在面包片上粘不住。”
不难发现，大家对于华为终端这边的新动作都是非常关心。也有业内人士对这个神秘合作进行了猜测，表示应该是华为手机在业务上和肯德基进行的一些合作，就是用华为手机在肯德基有一些活动可以享受。
还有业内人士表示，也许华为与肯德基将一起推出一款定制手机，因为今年是肯德基进入中国30年。
究竟神秘合作是啥？我们将继续关注。
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