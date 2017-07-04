“巨舰”时代遗产！107岁万吨战舰重返雅典

美联社7月26日报道称，经过3个月的大规模维修和保养工作，一艘107岁的战舰26日返回位于雅典的泊位，继续扮演一座漂浮的博物馆的角色。
海军乐队演奏着乐曲，周围的船只响起了号角，一架海军直升机在头顶飞过。作为“巨舰”时代遗产的“乔治斯·阿韦罗夫”号缓缓地驶入它的泊位。
三艘拖船将10000吨的前希腊海军旗舰从斯卡拉曼加斯的一个造船厂——该舰在那里借助私人资金进行了修理——拖过萨拉米斯海峡，拖到雅典的特罗卡德罗。
这艘装甲巡洋舰是1910年在意大利的一个造船厂建造的，当时是爱琴海上最令人畏惧的军舰，其名字取自为购买这艘军舰提供部分资金的希腊商人。
1912-1913年巴尔干战争期间，它曾在希腊海军服役，在战胜奥斯曼土耳其海军的战斗中发挥了主要作用，解放了爱琴海东北部的一系列希腊岛屿并确保了希腊海军在该群岛的支配地位。
它在二战期间继续服役。希腊陷落于德军之手后，它驻扎在埃及的亚历山大港。战争结束后，它把希腊流亡政府带回了雅典。
“乔治斯·阿韦罗夫”号一直服役到1952年。接下来的25年，它一直停泊在波罗斯岛上，直到80年代海军决定重启该舰并将其用作博物馆。
经过进一步维修后，这艘460英尺（约合140米）长的军舰将于9月再次向游客开放。每年约有60000人参观该舰。
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