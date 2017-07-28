日本酝酿向外国游客征出境税 开辟新财源

日媒称， 日本观光厅已着手研究开辟完善国内观光资源所需的新财源，提出了向外国游客征收出境税等方案。此举旨在利用这一财源，支持地方观光设施建设，进一步将外国游客吸引到地方观光。但是，面临征收金额和对象等课题，此举也可能给外国游客增加的势头泼冷水。
据《日本经济新闻》7月27日报道，日本观光厅长官田村明比古说：“为了在全国完善接待游客的环境，将研究征收出境税问题。”观光厅正在研究欧美国家的例子，争取写入2018年度的税制修改要求中。
海外已有征收出境税的例子。英国以国际、国内航线乘客为对象，根据距离远近等情况来征收出境税。不到2000英里（约合3200公里）的经济舱乘客每人征收约1900日元（约合17美元），总额达到约3800亿日元，这一税收编入一般性财源。法国对前往欧盟区以外的乘客征收不到1000日元，对国内和欧盟区内航线乘客征收500多日元，将大约650亿日元用于机场等建设。
2016年赴日外国游客多达2404万人，根据单纯计算，如果对每人征收1000日元，就可以确保约240亿日元的财源。财务省说：“如果拿出具体方案，将在年底前进行研究。”
外国游客的日本游以东京、富士山和关西这条黄金线路为主，如何吸引外国游客到地方观光是课题。为此，进一步完善观光资源不可缺少。观光厅的设想是，利用新财源来完善地方的老民居、文物和国立公园等设施，创造有利于外国游客在日本各地增加体验的环境。
然而，征收出境税面临很高的门槛，目前还有许多地方不成熟。征收对象是否包括日本游客，还是仅限于外国游客，尚未确定。
在3年后将举办东京奥运会、残奥会的情况下，为了实现2020年外国游客达到4000万人的目标，必须以欧美国家为主扩大游客来源。此外，还争取使赴日外国游客的消费金额达到8万亿日元，几乎相当于目前的两倍。
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