穆迪上调中国银行业评级展望至稳定

外媒称，在中国政府实施稳定经济增长、降低金融风险的一系列政策之后，美国评级机构穆迪投资者服务公司27日将中国银行业系统的评级展望从“负面”上调至“稳定”。
据埃菲社北京7月27日报道，穆迪分析师万颖27日在一份声明中称：“此次展望的调整，反映出我们预计银行不良贷款生成率将在目前水平上保持相对稳定。”
万颖表示，之所以将展望上调至稳定，也是因为中国政府采取的更加协调一致的遏制影子银行的措施将有助于缓解金融风险，且有助于解决金融体系中的失衡问题。
穆迪的报告还指出，未来12至18个月内，中资银行的资产风险将有所缓和，同时资本水平将保持稳定。
穆迪预计，中国政府仍将维持其大型银行的主要股东地位，并继续在银行业困难时期向各主要银行提供有力支持。
本月初，穆迪已将亚太地区银行业评级展望从负面上调至稳定，并指出中国内地、香港地区、新加坡、澳大利亚、新西兰和蒙古国的银行系统是此次展望上调的主要推动力量。
穆迪当时表示，相对于风险而言，亚太地区银行业的资本和盈利能力均处于良好水平。资金和流动性也依然是亚太地区银行业的信用优势。该地区多数银行的主要资金来源是存款。
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