美俄投入巨资更新本国核武库

根据瑞典一个研究所今天发表的研究报告，世界核大国正在同时缩小核武库规模，并加大投资，进行核武器的现代化改造。
斯德哥尔摩国际和平研究所称：“尽管全世界核武器总体数量不断减少，但所有核武器国家都在……进行核武库的现代化改造。”报告称,“在可预见的将来”，这些国家“不准备”放弃核武器。核武器总数的减少主要归功于美国和俄罗斯。这两个国家共拥有1.38万枚核武器，占全球总数的93%。
两国都开展了广泛的现代化计划，美国计划到2026年投入4000亿美元维护和升级核武器。斯德哥尔摩国际和平研究所高级副研究员汉斯•克里斯滕森说：“预计美国开支的增长是始料未及的。现任美国政府正继续推行前总统奥巴马启动的核武器现代化宏伟计划。”
报告称，拥有少量核武器的国家也在投资进行现代化改造。报告强调，朝鲜拥有的裂变材料足以制造10到20枚核弹头，“比前几年的估算有所增加”。
【西班牙《国家报》网站7月3曰报道】今年初全球核武库的在役核弹头减少至9425枚，为1959年以来的最低水平。从上世纪80年代中期开始的这一下降趋势(1986年在役核弹头数量达到6.45万枚的历史纪录)，在近几年有所放缓。与之形成鲜明对比的是各国为更新核武库对核武器进行了更多投资。这是斯德哥尔摩国际和平研究所3日公布的一份关于核武器的最新报告得出的结论。
拥有全球93%核弹头的超级核大国俄罗斯和美国已经开始用创纪录的投资来更新本国的核武库。俄罗斯仍然是拥有最多在役核弹头的国家(4300枚)，而美国为4000枚。两国接近一半的核弹头(俄罗斯1950枚，美国1800枚)被战略性地部恶，可以随时使用。此外，美俄两国共有5500枚核弹头正在被拆除。
特朗普在就任美国总统时曾表示，美国没有更新自己“过时”的核力量，并且与俄罗斯签署了一项“单边的、坏的”协议。美国国会预算办公室已经宣布将在未来十年投资4000亿美元更新美国的核武库。有些分析人士认为，在2045年前，美国在这方面的投资将达到1万亿美元。
就在一年前，英国议会在80%议员的支持下，通过更新其核武库的决定，最初投资预计为400亿英镑。英国首相特雷莎•梅在被问及是否准备使用具备“可杀死10万名无辜儿童和妇女”的威慑效果的核弹时，作出了肯定的回答。
埃马纽埃尔•马克龙也曾在竞选期间表示，将实行宏伟计划更新法国的290枚核弹头。英国脱欧后，法囯将成为欧盟唯一拥有核武器的国家。全球核武器稳步下降主要得益于莫斯科和华盛顿从1991年开始签署的三项协议。虽然核武器数量已经下降至上世纪50年代的水平，但是这些核武器的破坏能力在成倍增长，并且弹道更加精准。近年来，尽管双方的专家们不断努力，但是美国与俄罗斯没再进行核裁军会谈。
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