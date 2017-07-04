德国网红致信默克尔：再不学中国你就落后了

德国接棒中国成为今年G20主席国。汉堡峰会前夕，默克尔总理才表示中国经验值得借鉴，就有德国朋友坐不住了，为她开出药方，指明应该向中国学什么。
据德国之声报道，在中国生活了10年的德国网红阿福，最近给总理默克尔写了封信，强烈呼吁德国学习中国缔造无现金社会的成功经验，称这种行为正作为一种流行生活方式，成为新的中国名片，他希望在德国也可得到复制。“中国朋友一直在学习德国的工业4.0，是时候德国人也该向中国学习点什么了。”
两年前开始，居住在上海的洋女婿阿福观察到他的中国妻子和身边朋友都在用手机支付而且用得非常好。“后来我发现不管去哪儿，买路边的煎饼，还是去高大上的餐馆，我都可以用移动支付。我看到我的丈母娘和老丈人。他们都快六十岁了，现在移动支付也用得很熟。”
阿福原来在德国科隆一家银行工作，他说以前出门从来不敢不带钱包。去年G20峰会期间，中国杭州作为东道主，充分展现了全球移动支付之城的魅力。阿福就体验了一把上海—杭州“无现金一日游”，还把这段难忘的经历发到网上。他当时就萌生过写信给总理的心思。
这一年，阿福发现，中国涌现出越来越多的无现金城市，杭州、武汉、天津、福州……中国最大的移动支付公司支付宝，更是提出用五年时间推动中国进入无现金社会。而且无现金作为一种流行生活方式，正在成为新的中国名片，甚至输出到全世界。
阿福把自己朗读公开信的视频发表在新浪微博和脸书上，引起了中德网民的热议。
德国之声的报道称，相比中国近几年飞速推进的移动支付增长，类似于德国的很多欧洲国家都还停留在传统的纸币加硬币的现金时代。对此，在德国生活的中国人感同身受：
在德国西部小城市波鸿生活的厦门人怡婷说：中国，特别是在无现金生活这方面，是走在世界前沿的。回国期间我基本不用银行卡啊现金什么的，购物既方便又快捷。中国发展实在太快了。
还有网友说，看了阿福的信才知道原来中国已经这么先进了，感谢阿福让自己“重新认识了中国”。
中国大陆目前约有7.31亿网民，相当于欧洲人口的总量，其中95%会通过手机上网。一项最新调查显示，70%的中国大陆网民表示自己不再需要每天支付现金。
致力于成为中德民间文化桥梁的阿福对德国之声记者说，“德国人非常保守。不认识的东西就会怀疑是不是对我们有坏处。中国人却相反，很愿意接受新的东西。”他担心，现在很多德国人还很享受这种慢节奏的生活，但是再过十年，情况就会变得很危险，跟不上中国的发展。
有不少德国网友在阿福脸书账号下留言，期盼默克尔总理给阿福回信，支持德国加快接受新技术的步伐。特别是在隐私和资产安全的保护上，可以和中国加强交流。
信件已经发出一周多，阿福相信，默克尔总理已经收到邮件，“一定会给我回复的，但是她的邮件非常多，所以我们要有耐心等待”。
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