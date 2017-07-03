“债券通”起航：外资入华进一步开放

外媒称，根据中国银行间债券交易系统显示，“债券通”3日早间已顺利达成首批交易。其中交通银行与交行澳门分行达成“债券通”首笔交易。此举显示资本项目开放迈出一大步。
路透社7月3日报道，央行与香港金管局3日举行了一个简短的仪式，央行在仪式后的新闻稿中称，下一步将根据“债券通”试运行情况，进一步完善相关制度安排，推动中国债券市场健康发展和稳步开放。
根据系统的成交单据显示，位列“债券通”成交第二、第三单的分别是中信证券与华夏基金（香港），工商银行与海通国际。
交行有关人士表示：“今天我们不仅是‘债券通’的第一笔，也是全市场成交的第一笔，很激动。第一单成交的是国开金融债。”
中信证券与华夏基金（香港）的成交品种为国债，因此也可算“债券通”的国债成交第一笔。
中银香港亦宣布，完成了“债券通”下的前两笔债券交易、首笔即期人民币交易，以及参与认购首只经“债券通”发行的债券。
美联社7月3日报道，随着与香港的债券交易连接开通，全球投资者进入中国金融市场的入口进一步扩大。
3日上午，随着一声锣响和香槟酒杯的碰撞声，官员正式开通了期待已久的“债券通”。
这是把香港这个全球金融中心和中国内地的金融市场连接起来的最新渠道，当局由此逐步降低对海外投资者的限制。
初期将开通“北向通”，即投资者可以通过香港的金融机构进入内地银行间债券市场。这是世界第三大银行间债券市场，规模9.4万亿美元，但国际投资者的占有率不到2%。
“债券通”将去除对境外投资者繁琐的要求，但不利的方面包括对人民币贬值和中国国内信用评级机构可靠性的担心。
相关人员仍在探索针对内地投资者的“南向通”，称这取决于需求。
《日本经济新闻》网站7月3日报道，3日，香港与内地间的债券市场互联互通机制“债券通”正式启动。首先启动的是香港和海外投资者经由香港交易内地债券的“北向通”。这是继股票交易互联互通之后中国市场改革的又一环，此举除了推动人民币国际化之外，还希望提高香港作为国际金融中心的地位。
香港交易所与中国人民银行（央行）旗下的中国外汇交易中心将使系统连接起来，处理交易委托。作为监管当局的中国人民银行和香港金管局5月中旬批准了“债券通”框架。在完成运营准备工作之后，7月2日正式宣布了启动日期。
随着海外投资者便利性的提高，中国的债券被纳入国际债券指数的概率被认为将提高，中长期来看可能有助于巨额资金的流入。另一方面，内地投资者投资香港债券的“南向通”的启动时间尚未确定。
“债券通”运营主体香港交易所的主席周松岗强调了海外投资者经由香港参与内地市场的意义，指出“债券通”将有助于提高中国债券市场的价格发现机能及流通量。在此基础上，周松岗还指出“债券通”将巩固香港的国际金融中心地位。
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