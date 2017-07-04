中国环保部专项打击进口废物加工企业环境违法行为

中国环境保护部4日发布消息称，自7月1日起组织开展为期1个月的专项行动，打击进口废物加工利用企业环境违法行为。
环保部有关负责人介绍，党中央、国务院高度重视生态环境保护和固体废物进口管理工作。4月18日，中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心，完善固体废物进口管理制度。
近两年的环境执法检查发现，一些进口废物加工利用企业规模小、污染严重，污染治理设施不正常运行等环境违法行为较为突出，增加了区域环境污染负荷，也给个别地区造成了严重环境污染。
环保部从27个省（区、市）抽调了420人组成60个检查组，全面排查进口废物加工利用企业环境违法行为。一是检查重点核查企业是否具备环评审批、环保验收、排污许可等相关手续，严格对照环评审批等文件要求，检查是否存在批建不符等行为。二是检查企业是否正常运行污染防治设施，是否规范设置排污口，是否存在偷排漏排行为，是否存在超标排放污染物的违法行为。三是检查企业是否落实固体废物、危险废物等方面的环境管理要求，是否存在转让固体废物进口许可证、进口废物等违法犯罪行为。
环保部要求，检查组对发现的环境违法行为，要在检查当日向企业所在地县级环保部门进行反馈，并同时抄送地市级人民政府、省级环保部门，明确要求县级以上环保部门立即进行调查处理，完善证据，及时立案查处，依法处理处罚。对现场检查中发现的涉嫌犯罪行为，要及时移交公安等部门依法处理。
对检查组发现的环境违法问题，环保部将下发督办通知，对地方环保部门无正当理由不立案查处、执行不力、进展缓慢的，约谈所在地市级人民政府主要负责人；对约谈后仍拖延不办的，启动问责机制。
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