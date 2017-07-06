“伊斯兰国”组织已穷途末路

2曰，伊拉克军队宣布在摩苏尔打击“伊斯兰国”组织最后几百名圣战分子的战役中取得进展。
在发动攻势8个月之后，伊拉克特种部队指挥官纳比勒•法特拉维对法新社声明，胜利“不过是时间问题”。他指出约有300名大多来自海外特别是欧洲、阿拉伯国家和亚洲其他地区的圣战战士”仍在负隅顽抗，军队正淮备发动最终进攻。
指挥官明确指出，圣战分子如今被困于底格里斯河西岸，另一边被军队和警方包围，中间这个地带只有400米。但他没有给出战役结束的具体日期，“由于街巷狭窄而且有平民”，结束战役仍然存在一些困难。
【美国《纽约时报》网站7月2曰报道】受到美国支持的武装力量几乎封锁了叙利亚北部城市拉卡，以围剿2500名仍在努力保卫“首都”的“伊斯兰国”组织中坚分子。
叙利亚民主军得到了美国领导的盟军的关键支持。盟军已经摧毁幼发拉底河北岸拉卡通向南方的两座桥梁。盟军还帮助叙利亚民主军控制了附近的两个大坝。
与武装分子作战的美军指挥官斯蒂芬•J•汤森中将说：“我们还向发现的所有船只开火。如果想现在离开拉卡，就得自建筏子。”不过，据熟悉情报的盟军官员说，“伊斯兰国”组织负责管理这个哈里发国家和策划袭击行动的大多数领导人已经撤离拉卡。
【法国《回声报》网站7月2曰报道】“伊斯兰国”组织己经穷途末路。6月29曰，伊拉克军队颇具象征意义地收复了摩苏尔的努里清真寺。3年前,“伊斯兰国”组织首领曾在此处宣布建立“哈里发国”。伊拉克军方宣布将在数日内宣布对“伊斯兰国”组织的胜利。
圣战分子如今被围困在拉卡。据估计“伊斯兰国”组织在拉卡还有2500客战士。IHS马基特公司估计该组织的地盘已经丧失60%。该组织的财务甚至崩溃得更为严重。2017年第二季度收入跌至1600万美元，这个金额仅是两年前的五分之一。
“伊斯兰国”组织石油收入减少了90%，这是受全球油价下跌的影响，另外，油井被俄罗斯和西方空军炸毁以及丧失地盘也是收入下跌的原因。IHS公司分析师卢多维科•卡利诺强调，丧失地盘述导致该组织的古董走私、勒索和绑架带来的收入减少了80%。
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