李光耀子女内斗继续延烧

路透社报道，新加坡国会星期二继续就总理李显龙和他的弟妹关于李光耀故居的争议展开第二天的辩论，同时弟弟李显扬谴责李显龙做出虚假陈述。
6月中旬以来，新加坡人一直关注开国总理李光耀子女的公开交火。李显龙和弟妹李玮玲、李显扬就是否要拆除李光耀故居，或者让政府是否要让其成为一个历史遗产场所。
2015年3月去世以前，李光耀公开表示，希望自己的旧居能被拆除，而不是变成某种形式的博物馆。
他在最后的一份遗嘱中也陈述了这一点，这份遗嘱的一部分上个月由李显扬对外公布，但是，李显龙说，李光耀最后遗嘱起草过程中，存在很令人不安的情况。
李显扬和李玮玲也谴责李显龙不老实，滥用权力，通过一个委员会研究李光耀旧居的处理选项。
针对这些指控，李显龙召开了国会特别会议进行澄清，因为一些人认为，这损害了新加坡的形象。
李显龙始终否认这些指控，星期一，他发表了声明，表达了自己的论述。
但是，正当国会会议进入第二天的时候，李显扬在Facebook（脸书）发表了强烈的回应。
李显扬在帖子中说：“李显龙做出了复杂难懂，根本不实的陈述。李显龙试图暗示，因为李光耀在2012年初签署了一些装修计划，所以李光耀对保留房子也持开放态度。”
李显扬说，李光耀关于房子被拆除的意愿是毫不动摇的，任何替代方案的考虑都只是因为李显龙引导他相信房子将会被列为古迹。
“如果他改变了拆毁房子的打算，他就会明确公开地让大家知道，但他从未这么做。”
李显扬和李玮玲希望遵从李光耀的遗嘱，在李玮玲不在那里居住后，拆除房子。
李显龙之前曾说，他个人希望遵从父亲的意愿，但他质疑这份遗嘱，并辩称李光耀也考虑到法律一旦改变房子可能不会拆除。李显龙也回避探讨房屋选项的委员会，他说他不参与委员会的讨论。
在昨天第一天的辩论中，并没有任何有关李显龙滥用职权指称的披露，也没有提及李显扬和李玮玲为何会担心“国家机器”可能用来对付他们。
李显扬说，他和妻子、律师林学芬，会离开新加坡，因为他们觉得受到密切监控和非常不受欢迎。
一些议员呼吁李显龙起诉他的弟妹，并解决这起事件，因为事件分散了政府的注意力并损害了新加坡的形象。李显龙对国会说，他不喜欢这样做，担心会将事情拖得更久，并进一步损害父母的名声。
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