必须学会接受中国强大

1962年夏天，约翰•F•肯尼迪读到了《八月炮火》一书，并为之深深震撼。芭芭拉•塔奇曼的这本书记录了欧洲如何滑入第一次世界大战。两个月后，这位美国总统遭遇古巴导弹危机，这是冷战期间最危险的一个时刻。掌握一些历史教会他如何应对这次事件。
唐纳德•特朗普总统似乎只阅读合同，而且他所认为的对历史的了解大部分是错误的。作为40年来一直进出美国政府的一位哈佛专家，格雷厄姆•艾利森认为这一点令人感到担忧。他认为美国和中国之间存在着严重的开战危险，这在某种源于美国拒绝承认自己作为世界上处于支配地位的国家正被一个后来者所取代。除非每个国家都显示出对另外一个国家的核心利益的更大尊重，而不是像此前那样，否则灾难将会降临。
艾利森认为，美国人喜欢教训中国人行事要“更像我们—样”。然而，如果他们这样做了 (如果他们效仿20世纪美国那种咄咄逼人的做法)，结果将是令人不快的。修昔底德陷阱指的是公元前5世纪崛起的城邦雅典和军事霸主斯巴达之间的冲突。雅典一位使者告诉斯巴达人：“弱者应当臣服于强者是—条亘古不变的法则”。但是，冲突把这两个城邦都毁了。
艾利森提供了一系列有关中国的非凡崛起和美国相对衰落的数据。被这位作者称赞为最敏锐的中国问题观察家的新加坡前总理李光耀称这个国家是“世界历史上最大的一个参与者”自2008年后，每隔一年，中国的国内生产总值增量就比整个印度经济的规模还大。
他写道：“世界从来没有见过全球力量对比出现如此迅速而根本性的转变，如果北京和华盛顿的领导人继续像过去十年来那样行事，美国和中国几乎可以肯定会最终幵战。”美囯希望遏制中国，而中国一心不想被遏制。作者告诫说不要心存幻想，认为美国的军事实力仍然难以抵挡。
作者希望白宫成立一个“历史顾问委员会”就像“经济顾问委员会”一样，为眼下世界上最大权在握的那个人提供一点早该接受的教育。这本书听起来像是一记有用而且重要的警钟。稳定和可预测性是避免冲突的关键因素。美国需要一项协调一致的战略，而不是不时地因为言论或者巡航导弹冲上世界舞台。
美国和它的总统希望保有历来对中国的控制。艾利森说，这样一个结果不在可选之列。我们不需要成为中国的奴隶，但是我们必须学会接受其强大，尽管有时它展示自己强大的方式令我们反感。而为了避免一场战争，这一点可能还不是我们必须要吞下的最苦的药片。战争的风险是切实存在的，而其后果难以形容得可伯。
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