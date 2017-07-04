东京都议会选举惨败令安倍执政前景生变

日媒称，自民党在东京都议会选举中大败，安倍晋三首相长期执政和修改宪法的愿望现在正遭受考验。传言要进军国会的“都民第一会”的动向似乎将左右今后的日本政局。
据日本《读卖新闻》7月3日报道，2012年以后，安倍首相在总计4次的众参两院选举中所向披靡。此次首次失败给了政府和自民党沉重打击。自民党干事长二阶俊博7月2日晚在自民党总部对媒体表示，“将深刻反省该反省的地方，仔细分析失败原因，尽全力恢复党的运势”。
报道称，安倍首相正在研究改组内阁和调整自民党高层人事。他原本打算8月后期再研究这些事，但党内有声音主张“早日做出决定，重振态势”。党内支持基础也开始受到影响。年轻派议员开始担心“舆论对安倍首相本身不信任，无法轻易消除掉影响”。
据《读卖新闻》报道，明年9月，自民党将举行总裁选举，如果内阁支持率进一步下滑，安倍首相第三次连任总裁的概率或出现变化。
报道称，安倍首相要在2020年修改宪法的目标也可能受到影响。安倍首相表示将在秋季临时国会上提出宪法修正案，但党内开始出现不同意见，有老牌议员认为，“如果向心力出现下降，修宪将无从实现”。
另据共同社7月3日报道，日本首相安倍晋三7月3日上午就东京都议会选举自民党仅获23个议席的历史性惨败在官邸对媒体表示：“必须认真接受这一严厉斥责，做出深刻反省。”他还强调，“我决心回到夺回政权时的初心并倾尽全力”。
报道称，安倍就此次选举对国政的影响强调：“国政容不得片刻的停滞。国内外的课题、问题堆积如山。对于该反省的地方会加以反省，同时对于该做的事也必须谦虚、认真地向前推进。”关于惨败的原因，他表示：“或许是有人严厉批评安倍政府出现了松懈，对此必须认真接受。”
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