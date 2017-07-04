中国着手整顿网络视听节目

在中国监管机构发布的一份详细清单中，性自由、奢华生活方式和中国封建王朝对外的武力征服等成为网络视听节目中禁止出现的主题。根据这份清单，包括同性恋在内的“非正常的性关系”被列入禁止表现的话题，同时也不得宣扬“不良”的家庭观、婚恋观、金钱观。
在上周公布的这份清单出炉之际，中国最受欢迎的数十个娱乐账号在近期的—场网络节目内容整顿行动中被关闭。据北京的电影观众说，自7月1曰起，电影院在放映正片之前会先播出一段政府制作的短片——《光荣与梦想——我们的中国梦》。
监管机构在这份新规中指示：“努力讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。”中欧国际工商学院市场营销学助理教授林宸说：“政府现在确实在收紧在线内容。”上周，相关部门已促使新浪微博、腾讯等科技传媒企业删除下线291款手机表演平台并与近万名表演者解约。
新规禁止贬损、恶搞、损害革命领袖、英雄人物的形象、名誉，也禁止播放有损民族团结的内容。
西盟斯律师事务所驻上海律师杨迅(音)说：“我们预计政府还会加大在网络空间的执法频度和力度，不仅涉及内容审查，还会涉及很多相关领域。”
上个月生效的中国首部网络安全法赋予政府更大的权力来保护中国公民个人信息和维护国家安全，比如可以过问在华经营的国内外科技企业的非公开行为。
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