美巴关系恶化“对中国不利”

中国发现自己处于美国和巴基斯坦正在酝酿的一场因阿富汗而起的外交风暴的中心，这场风暴可能会危及中国向“一带一路”倡议投入的巨额资金。
自特朗普政府表示有意恢复军事行动来阻止阿富汗领土迅速落入塔利班叛乱分子之手以来，美国及其反恐盟友巴基斯坦之间的紧张关系近几个月来出现升级。五角大楼认为，行动能否成功取决于利用政治压力和惩罚措拖来迫使巴基斯坦政府彻底改变为塔利班及“哈卡尼网络”武装组织提供避难所的政策。
巴基斯坦对塔利班的支持源自它数十年来对阿富汗政府主要成员存在的敌意，因为这些阿富汗领导人与巴基斯坦的死敌——印度结盟。巴基斯坦无法承受东西两侧边境都不安定的局面，这使得支持塔利班成为具有地缘政治意义的必要之举。
为了防止围绕阿富汗问题出现的紧张局势失去控制，中国出面促成巴基斯坦总理谢里夫和阿富汗总统加尼在上海合作组织阿斯塔纳峰会的间隙举行会谈。双方同意致力于建立跨境反恐行动机制，并同意就重新激活阿富汗、中国、巴基斯坦和美国组成的四方协调机制展开磋商。
中国外长王毅日前频繁往来于喀布尔和伊斯兰堡之间，以促成双方围绕恢复安全合作达成“共识”——与自去年以来一再引发阿富汗和巴基斯坦之间跨境冲突的敌意相比，这是一个明显的进展。
在中国实施外交干预之际，美国正准备在本国大约8000名驻阿富汗军人基础上增加兵力。五角大楼还计划加强对阿富汗军人的训练，从而将阿富汗特种部队的规模增加一倍。为了让阿富汗叛乱分子失去避难所，美国正考虑将针对好战分子的无人机行动扩展至巴基斯坦更多区域。
超出美巴共同认可的位于与阿富汗毗邻的巴基斯坦西北部部落地区的“飞行区”范围。更让中国担心的是，有消息说美国新开展的无人机活动已经扩展至巴基斯坦西部的俾路支省——塔利班的活动中心，也是中国运作的瓜德尔港的所在地，这一港口是投资额高达570亿美元的中巴经济走廊的重要组成部分。
巴基斯坦分析人士担心美国会采取进—步的惩罚措施，其中包括美国特种部队对进入巴基斯坦境内的塔利班指挥官“穷追不舍”。
在奥巴马政府时期担任五角大楼和白宫的南亚事务高级顾问的乔舒亚•怀特说，美巴关系的恶化“对中国不利”。他说：“中国希望看到巴基斯坦经济充满活力，与邻国和平相处，作为‘正常’国家得到国际社会的认可——被纳入国际金融市场、核不扩散机制以及全球反恐联盟。如果巴基斯坦忽视在对付本囯领土上的好战力量方面所承担的责任并因此让自己陷入孤立，所有这些就会变得更加困难。中国在
巴基斯坦利害关系的加深使得这样的结果对它来说意义更加重大。”
南亚事务专家巴尼特•鲁宾说，作为巴基斯坦的主要盟友，再加上“一带一路”项目的安全面临威胁，“中国想要尽自己所能防止美国和巴基斯坦关系的破裂”。
担任纽约大学国际合作中心副主任和高级研究员的鲁宾说：“中国不能改变巴基斯坦的长期政策，不过它想与美国共同制定一项中长期战略，鼓励巴基斯坦放弃把恐怖主义作为外交政策工具的做法。美国应该尽可能地在信息传递方面尝试与中国进行协调，要么实现信息共享，要么由美国唱白脸、中国唱红脸。”
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