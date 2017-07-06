大众创业成中国保就业“金钥匙”

为了保证稳定的就业，中国政府出台了一系列有利于毕业生、下岗人员、残疾人和外来务工人员的就业政策，与此同时，创业也在帮助创造就业岗位。
在中国这个一日三餐拥有极高神圣程度的国家，有越来越多的人走上了身穿工作服分发食物的岗位。据统计，这一工种每年会创造至少160万个工作岗位。
很多专家预计这一数字还将大幅增加，因为与餐饮业有关的行业出现了很多新的岗位，如外卖服务。
数据表明，新的行业和商业模式带来的增长在2016年贡献了 70%的新增岗位。
另一方面，中国政府反复强调促进就业是重要任务，对经济的包容性增长至关重要。
连续几年，中国新增城镇就业都超过了 1300万人，城镇人口失业率稳定在4%左右。
根据瑞士国际管理发展硏究院今年5月公布的世界竞争力最新排名，中国大幅跃升至第18位。
这一排名根据经济表现、政府效率、营商效率以及基础建设4项竞争力指标对各经济体进行了评估。中国在经济表现中高居全球第二位，在该竞争力指标下的内部经济和就业两个子项中更是排在全球首位，从而使本年度总排名较上一年度上升了 7位。
分析人士认为，供给侧结构性改革正为中国经济稳定增长注入持久动力，中国经济正在从投资驱动向消费驱动稳步转型。
国家统计局的消息人士认为，中国的经济发展指标指向的是稳健增长、就业增加、价格稳定和国际收支稳定。
不过，政府也承认，尽管稳定增长的就业预示着乐观的经济前景，但挑战依然存在。
为此，政府号召各地加大政策扶持力度，其中包括减税和向中小企业提供补贴，这些企业贡献了超过75%的就业岗位。
今年前两个月中国城镇新增就业188万人，比去年同期增加16万人，31个大城市城镇调査失业率也保持在5%左右的较低水平。
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