李显龙：国会没有发现自己在家庭争议中滥权的证据

路透社报道，星期二，在结束了两天不同寻常的国会辩论时，新加坡总理李显龙宣布，国会没有发现他在与弟妹对于如何处置父亲故居的争议中滥用权力的证据。
李显龙在国会感性的演说中表示：“即使反对党也未指控政府滥权”，他的声音微微颤抖，双眼泛着泪光，对于手足阋墙表达遗憾。
6月中旬以来，新加坡人一直关注开国总理李光耀子女的公开交火。李显龙和弟妹李玮玲、李显扬就是否要拆除李光耀故居，或者让政府是否要让其成为一个历史遗产场所。
2015年3月去世以前，李光耀公开表示，希望自己的旧居能被拆除，而不是变成某种形式的博物馆。
他在最后的一份遗嘱中也陈述了这一点，这份遗嘱的一部分上个月由李显扬对外公布，但是，李显龙说，李光耀最后遗嘱起草过程中，存在很令人不安的情况。
李显扬和李玮玲也谴责李显龙不老实，滥用权力，通过一个委员会研究李光耀旧居的处理选项。
李显扬和李玮玲希望遵从李光耀的遗嘱，在李玮玲不在那里居住后，拆除房子。
李显龙之前曾说，他个人希望遵从父亲的意愿。李显龙也回避探讨房屋选项的委员会，他说他不参与委员会的讨论。但政府最终应该决定该怎么做。
针对这些指控，李显龙召开了国会特别会议进行澄清，因为一些人认为，这损害了新加坡的形象。
李显龙取消了党鞭，允许执政的人民行动党的议员们质疑内阁。人民行动党在89个议席中占据83席。
一些议员呼吁李显龙起诉他的弟妹，并解决这起事件，因为事件分散了政府的注意力并损害了新加坡的形象。李显龙对国会说，他不喜欢这样做，担心会将事情拖得更久，并进一步损害父母的名声。
“这不是肥皂剧，我们必须回到工作中去。”李显龙在国会辩论结束时的总结发言中说。
在辩论中，新加坡前总理吴作栋捍卫李显龙的人格，并表示理解李显龙不愿意起诉自己的手足。
“欧思礼路38号的争议只是家庭内部深层裂痕的遮羞布而已，裂痕可能在数十年前就已经存在。指控李总理的人，他们到底有什么目的？”
吴作栋说：“从李显扬和他妻子林学芬随意告诉他人的话来看，很明显的，他们的目标就是把李总理拉下台，一点也不顾政府和新加坡人受到的‘附带伤害’。”
李显扬说，他和妻子、律师林学芬，会离开新加坡，因为他们觉得受到密切监控和非常不受欢迎。
星期二早些时候，李显扬在Facebook上针对李显龙星期一的声明发帖指出，“李显龙做出了复杂难懂，根本不实的陈述。李显龙试图暗示，因为李光耀在2012年初签署了一些装修计划，所以李光耀对保留房子也持开放态度。”
李显龙在国会回应了有关指摘。
“一个简单的答案是，我从未欺骗我的父亲……我的父亲对故居的主要愿望一直是清楚的，”李显龙说。
“我和弟妹的分歧在于，我的父亲是否准备考虑故居不可能拆除时的替代方案。”
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