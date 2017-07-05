纽约时报：李光耀故居争夺战演变成新加坡国家危机

美国《纽约时报》在一篇题为《李光耀故居争夺战演变成新加坡国家危机》的文章中指出，关于李光耀故居发生的一起充满怨恨的公开家庭纠纷，破坏了新加坡作为有序的威权主义典范的形象，同时也暗示出这个国家的政治未来存在着更深层的分歧。
文章指出，李光耀三个子女中的弟妹指控他们的兄长、现任新加坡总理李显龙滥用职权，违背父亲的意愿，执意保存故居。他们表示，他的目的是以此支撑自己的政治合法性，并培养自己的儿子，最终建立起一个王朝。
文章说，表面看来，这是一场不堪的财产争夺战，但因为这些指控演变成了一场国家危机，令外界质疑这个岛国的治理情况，质疑执政党连续58年统治的基础，以及这个国家选择领导人的方式。
“这些是关于滥用权力、不按程序办事、任人唯亲和裙带关系的指控，”活动人士及新闻工作者韩俐颖(Kirsten Han)在一个很有人气的博客上写到。“如果是真的，它们肯定会颠覆新加坡精心塑造的纯洁无暇、不存在腐败的形象。
“此外，对新加坡人来说最重要的是，”她继续写道，“它们会揭开‘A队’的真实面目，A队成员数十年一直让民众觉得他们是治理这个国家的最佳人选，实际上却正利用选民赋予他们的权力达成自己的个人目的。”
现年65岁的李显龙(Lee Hsien Loong)总理称这些指控“毫无根据”，并于周一在国会的一场特别会议上加以驳斥，上演了一出利害攸关的大戏。
“待这起不愉快的事件尘埃落定后，人们必定知道政府的运作是透明、公正和得当的，”他说。“知道在新加坡，就连李先生的故居和他的愿望都是接受法律管辖的。”
尽管李显龙希望此事尽快平息，但危机并没有任何缓解的迹象。
文章说，新加坡人对此各执己见。一些人认为，保留这栋承载着新加坡一段历史的建筑自有其意义；另一些人则认为，李光耀的遗嘱应该受到尊重。还有人认为，整件事应该在私下里解决。
“这是家事，不应该上升到国家层面，因为可能给世界各地的人留下不好的印象，”现年19岁的信息科技专业学生谭传金（音，Tan Chuan Jin）说。
不过，正如很难把李光耀和他缔造的这个国家区分开，这处故居的政治色彩也很难被抹去。分析人士称，保留故居不仅是对李光耀的纪念，还可以实实在在地提醒人们现任总理和他的关系。
“对执政党来说，这栋房子是他们的遗产的象征，”李显扬之子、哈佛大学经济学者李绳武说。“它是一个与他们有着独特联系的象征，给他们以合法性。”
纽约时报说，谈及关于建立王朝的质疑，李显龙说他儿子李鸿毅(Li Hongyi)对政治不感兴趣，他还否认自己意图通过保存故居来利用父亲的“光环”。
“如果我在做了你们13年总理之后，还需要用这种魔法宅子来巩固我的权威，我的处境一定很可悲，”他说。
至于那个不再秘密的秘密委员会，他坚称与自己无关，还说自己回避了任何同故居有关的政府决定。他说该委员的职责只是列出处置房子的选项，以便日后需要做出决定时有这些选项可供政府考虑。
但他弟弟李显扬周一表示，现任总理正利用该委员会“攻击父亲遗嘱的有效性”。他说，任何此类问题都应由法院决定。
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