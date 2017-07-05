微信支付发布境外开放平台，境外商户接入门槛再降低

7月3日，微信支付在日本东京举办首场微信支付境外开放大会，上线全新微信支付境外开放平台，让境外商户的接入门槛降低、接入效率提高、信息透明化。
据了解，境外商户及服务商只需通过线上自助提交申请资料—收到开户邮件—线上签约，3步即可轻松完成申请，告别以往人工对接、效率不高等问题，进一步降低境外商户接入门槛。
境外商户还可以通过开放平台在线查询与微信支付合作的正规海外机构服务商名单。
微信支付日本交易笔数半年增16倍
通过微信支付，中国游客在境外可以直接支付人民币，免去了兑换货币以及现金、取现的烦恼，不带钱包已经成为中国游客的新标签。随着接入门槛的不断降低，流程进一步标准化、便捷化，微信支付在日本的数据也在不断增长。
微信支付团队数据显示，日本6月单日交易额峰值是1月峰值的40倍；随着客单价的持续提高，日本商家对微信支付的热情不断高涨，半年间，日本接入微信支付的商户数，上涨超过6倍，覆盖衣食住行娱旅行等方方面面；日本6月份的微信支付笔数，较今年1月上涨16倍。
“日本人什么时候可以到中国旅游时，也用上微信支付？”7月3日，腾讯旗下的微信支付团队在日本东京举办首场微信支付境外开放大会，日本记者在会上向微信方面提问。
“如果以后大量日本游客有这方面需求，我们未来有可能开通这项服务。”微信支付跨境业务运营负责人殷洁说。记者了解到，目前微信对于绑定银行卡有一定要求，发卡行需要是中国的银行。
中国移动支付争夺海外线下支付场景
在海外，微信支付同样正在与支付宝争夺线下支付场景。
2017年初，腾讯董事会主席兼CEO马化腾表示，微信支付在线下已经全面超越支付宝，成为线下最受欢迎的移动支付工具。截至2016年12月，腾讯移动支付月活跃账户及日均支付交易笔数均超过6亿，微信支付已覆盖超过100万门店30多个行业。
蚂蚁金服则通过与多家海外公司合作，推进支付宝在当地的落地，目前蚂蚁金服已经和印度当地电子钱包Paytm、泰国正大集团旗下支付企业Ascend Money、韩国即时通信工具Kakao等公司展开战略合作甚至入股。
微信则凭借自身庞大的用户量，采取了一种更为开放的策略：做基础的解决方案，将庞大的服务市场，留给第三方合作机构，而这些第三方服务商也更了解境外市场。
7月3日，微信还在会上宣布，上线微信支付境外开放平台，发布“WE Plan”跨境支付产品方案，向境外商户系统输出多项升级产品能力，包括微信支付、会员、卡券、公众号等通用产品能力，帮助海外商户快速完成会员的招募与沉淀，为后续精准营销打下基础。同时更好地让中国出境游客享受和家里一样的“无现金”体验。
目前在日本，微信支付已经覆盖了药妆店、拉面馆、手信店、胶囊旅馆、和服体验店、出租车、游船等多个非大额支付的场景。
不仅仅在日本，目前微信支付登陆了超过13个境外地区，在全球覆盖超过13万家境外商户，支持超过英镑、美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、纽西兰元、韩元和泰铢等10个外币直接结算。
分析人士认为，微信支付要实现真正的国际化，下一步可以进军海外消费者市场，将移动支付的成功经验复制到海外。市场研究机构eMarketer在一份研究报告中称，中国迅速推开近端支付，很大程度上是基于后发优势，中国没有牢固的信用卡文化，所以直接从现金支付阶段跳跃至移动支付阶段。而改变消费者根深蒂固的消费习惯就成了日本、美国这些发达国家发展移动支付的最大挑战之一。
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