外媒试解中国三四线楼市上涨之谜

“ 9·30新政”给一线和部分二线城市带上了“紧箍咒”,尤其是随着强二线城市陆续重回“限购限贷”，市场对楼市的预期逐渐转入悲观。当时比较流行的看法是，2016年三季度之前表现强势的一二线城市房价有下行压力，三四线城市受制于人口流出和产业凋敝等原因而难有起色。三四线的本地人不缺房，也就是说，一般的三四线褛市几乎找不到新增需求。然而，与“一致预期”不同的是，不仅九江等库存较低的三四线城市房价加速上涨，泉州等三四线房价也快速攀升。
预期与事实相悖主要来源于对三四线购房客户的错误“臆想”。新政期间，市场认为的购房客户主要是“新增流入人口”和“一二线投资客户 ”，但他们并非三四线城市主流客户。微观调研结果显示，推动这波三四线城市房价上涨的主要客户来自于新三四线人口、邻近的新核心二线人口、“逆都市化”者和返乡置业者，购房目的归为纯投资的客户比例可能在20%以下，芜湖、开封等城市的投资性客户比例可能在10%左右。
新政后，尤其是春节后，市场对三四线楼市上涨的原因有较大争议，代表性的看法是2015下半年至2016年三季度的地产牛市大幅降低了三四线城市库存，或棚户区改造的货币化安置有力地推升了三四线楼市繁荣等。
虽然本轮地产牛市确实在一定程度上降低了三四线城市的库存，但对非一线城市“卫星城”的普通三四线城市而言，它们在本轮地产牛市中所享受到的“牛市红利”并不多，潍坊、扬州、泉州等三四线城市房价在2016年9月之前基本维持下行态势，这些城市房价上涨起点恰是新政之时。因此，若简单用“库存”来解释至少在房价上涨时点方面缺乏足够的说服力。
近期，关于棚户区改造货币化安置催生楼市繁荣的观点流传甚广。但是，从我们与开发商交流和对多个城市调研的情况来看，除岳阳等少数城市受棚改的影响较大之外，开封、芫湖、徐州等三四线城市受棚改货币化的影响很小。货币化安置虽然可能会带来短期的新增购房需求，但棚户区原地块中相当一部分还是会新建房屋，而且新建面积往往会大于改造面积，这又会带来新增的商品房供给。
综上所述，“ 9 · 30新政”以来，三四线楼市崛起的主要原因，是2015下半年至2016年三季度的地产牛市快速拉大了三四线城市与核心一二线城市之间的“房价差”，在对核心城市房价预期偏暖但被“限购限贷”的情况下，在三四线城市工作的外地人、在核心城市工作的外地人、“逆都市化”者和返乡置业者成为本轮三四线的购房主力军。髙铁经济、轿车经济、基建发展等为三四线房价上涨提供了较好的外部支撑。
向后看，由于主流购房客户基本以自住为主，纯投资性客户占比较低，三四线房价在短期内可能仍有较好支撑，但随着房价逐渐走高，考虑到购房客户的购买能力约束和“进城置业”的性价比下降，三四线房价在2017年下半年的涨幅料将逐渐收窄。
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