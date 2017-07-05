俄罗斯各界高度评价习近平主席访俄

国家主席习近平３日和４日对俄罗斯进行国事访问。在这次访问中，习近平主席与俄罗斯总统普京一致同意深化中俄全面战略协作伙伴关系，将高水平、强有力的中俄关系打造成两国发展振兴的助推器和世界和平稳定的压舱石。俄罗斯各界对习主席此访给予高度评价，对俄中关系今后发展寄予厚望，对两国合力应对国际安全局势威胁的举措表示赞赏。
普京在同习主席会谈时说，习主席此次访问俄罗斯具有重要意义。俄罗斯战略发展模拟中心副主任特罗菲姆丘克说，正如普京所说，习主席这次访俄是俄罗斯２０１７年重大事件之一。俄中关系一直处于高水平，这表明不管世界局势如何变化，俄中友好关系的发展都不会受影响。
他指出，习近平和普京这次会晤正值二十国集团汉堡峰会召开前夕，两国领导人不仅讨论了俄中关系，还讨论了全球领域内几乎所有热点问题，共同研究规划了全球发展战略。两国签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于当前世界形势和重大国际问题的联合声明》，呼吁国际社会合力应对当前国际和地区形势中的威胁和挑战。
特罗菲姆丘克表示，俄民调显示，中国是俄罗斯最好的朋友，两国关系发展具有民意基础，媒体合作和信息合作的步伐也在加快，这在很大程度上保证了两国关系向前发展。
能源是中俄两国经贸合作的首要发展领域之一。两国元首在会谈中，同意积极构建能源战略伙伴关系。俄罗斯科学院远东研究所东北亚和上海合作组织战略问题研究中心领衔研究员弗拉基米尔·马特维耶夫说，中国市场对天然气需求日益增长，按照俄中此前签订的协议，２０１８年俄罗斯将开始通过中俄东线向中国供气，供气量逐年增长，最终达到每年３８０亿立方米。除此之外，俄中还达成第三国市场合作协议，使中国市场成为俄罗斯天然气公司开发亚洲市场的基础。
另外，在国防和军事合作层面，两国元首签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》指出，中俄两国将共同维护各自国家及地区和世界的和平安宁。俄罗斯国防部长绍伊古说，目前两国在军事领域的合作非常密切，关于全球安全和地区安全事务的对话具有建设性意义。
莫斯科国立大学俄中研究中心主任扎伊采夫说，共同举办上海合作组织联合反恐演习是两国军事合作的一个重要方向，未来俄中两国将推进两军现有合作机制不断深化，合力应对传统和非传统安全威胁挑战。
莫斯科一家外语学校的教师马林娜说，习主席访俄进一步加深俄中友谊，两国之间的文化交流越来越频繁，比如互办外语年和夏令营等。如今俄罗斯开设汉语课的学校越来越多，更多俄罗斯人开始了解中国、喜欢中国。
俄罗斯一家翻译公司的总经理基里尔·巴特金说，从习主席此访中可以看出，中国珍惜俄罗斯和俄罗斯人民，愿意与俄罗斯民众分享其丰富经验和发展成果。此访预示俄中将迎来更广阔合作前景，而俄罗斯民众会享受双方大型项目带来的更多机遇。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost