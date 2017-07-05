美投资界要求中国“平等”开放市场

美国投资界成员表示，如果中国想在美国进行更多投资，华盛顿应该要求北京方面给予美国企业更广泛的市场准入并提供更公平的待遇。
在美国总统特朗普竖持要求北京做出一些贸易让步后，投资很可能成为今年夏天举行的中美全面经济对话的讨论议题。自2008年以来，世界两个最大经济体一直在围绕着投资协定展开讨论，但大量分歧阻碍了双方达成协定。
观察人士称，随着中国企业瞄准在美国的投资机会，这可能为华盛顿提供了敦促中国向外国开放国内市场的新切入点。上海美国商会会长季瑞达说，平等的市场准入将有利于“解决目前的一些问题”。去年中国的境外投资额创新高，达到1700亿美元。总部设在美国纽约的荣鼎咨询公司发布的数据显示，去年中国在美国的投资增长两倍，达到460亿美元，而美国在华投资为140亿美元。
97%的中国在美国投资是通过并购实现的，这使其容易在美国受到国家安全审查的影响。此类审查导致去年中方在具有政治敏感性的美国信息、通信和技术领域的投资降至32亿美元，而2014年为58亿美元。
荣鼎咨询公司的创始合伙人丹尼尔•罗森称，限制外国在美投资已引发有关美国如何设定对外国企业开放程度的讨论，而且可能重新激起与中方的紧张关系。尽管如此，罗森认为中国在美国的投资总额仍会回升。
平等的市场准入是美中达成投资协定的主要障碍。两国已就此议题展开数十轮谈判，但自特朗普宣誓就职以来相关谈判已基本停滞。美国威凯平和而德律师事务所执行合伙人莱斯特•罗斯说，他的客户将首先为一些特殊利益进行游说。他说：“在未达成协定的情况下，很多做法可以通过双边方式得以实现。”在中美两国领导人4月举行会晤后，中国已在设法改善与美国的经济关系，其中包括向美国牛肉和天然气开放市场，放宽对美国评级服务、债券承销和信用卡发行的市场准入。
尽管如此，美国投资界仍存在着失望情绪。罗斯说：“确实有必要达成(双边投资)协定……因为它将解决许可证发放、时间安排、审批程序及所有权限制以外的其他限制问题。”
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