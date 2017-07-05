二线城市出招『争抢』高校毕业生

港媒称，毕业季即将来临，成千上万的中国内地大学毕业生将涌向北京、上海、广州和深圳等大城市，开始他们的职业生涯，但一些二线城市也在竭尽全力吸引年轻人才。
据香港《南华早报》7月4日报道，拥有硕士或博士学位的毕业生如果想在长沙购房，长沙政府将向他们提供3万至6万元人民币补贴。在长沙的头两年里，这些毕业生还能获得住房和生活补贴。
报道称，今年暑期约有795万名学生从全国各高校毕业，比2016年约增加30万人。他们占今年全国新增劳动力的一半以上。
人力资源服务公司人瑞集团对超过2.1万名应届毕业生进行的调查显示，只有17%的毕业生计划返回家乡，大多数人选择留在他们学习的地方或搬到新城市。
报道称，大约44%的人选择去北京、上海、广州和深圳，而45%的人选择了二线城市，如发达的省会城市或沿海城市。根据6月份公布的调查结果显示，只有十分之一的人愿意去三四线城市。
报道称，四川省省会成都是最受应届毕业生欢迎的二线城市，其次是南京、天津、重庆、杭州和武汉。
尽管北京和上海等城市正在收紧户籍限制，以限制外来人口的涌入，但许多二线城市正在激烈地相互竞争，通过对户口和购房的奖励来吸引更多的年轻毕业生。
报道称，成都正在修改其人才政策，允许所有大学应届毕业生在找到工作前就能申请在该市落户。
湖北省省会武汉2月时承诺，力争五年内留住100万大学生。
报道称，各地人才的激烈竞争引起了政府的重视。教育部副部长杜占元上个月在座谈会上指出，鼓励人才合理有序流动，拒绝人才恶性竞争。反对采取不正当手段招揽和引进人才，反对从中西部和东北地区高校抢挖人才。
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