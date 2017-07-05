发展中国家视中国为经济楷模 纷纷踏上“取经”之路

英媒称，艾哈迈德·拉米是埃及央行经济研究处处长，今年6月下旬他参加了南南合作金融中心和清华五道口金融学院主办的“发展中国家金融领袖培训项目”，和其他23名来自发展中国家的金融、经济官员一起来到中国参加为期一周的参访和培训，学习中国的金融、经济发展经验。
中国发展引赞叹
据路透社网站7月3日报道，出发之前，艾哈迈德·拉米听说了很多关于中国迅速发展的故事，也看到过很多图片和影像资料，但当他真正踏足于此，还是被眼前的城市所震撼：高楼密集林立，车龙川流不息。尤其是河北省固安县的参观，让他对中国城市的大手笔规划和建设速度印象深刻。
“我之前看到过很多关于中国城市建设的资料，但亲眼所见仍然非常震撼。”艾哈迈德拉米难掩眼中的惊喜，“希望埃及的新首都建设计划也能有这样的效果。”
2015年埃及政府计划在首都开罗以东45公里的地方建设一座新的行政首都，“埃及和中国都是在上世纪70年代开始改革开放的，但是中国取得的成就却远在我们之上。我们希望学习和复制中国的模式，让埃及也能迅速发展起来。”艾哈迈德·拉米表示。
坦桑尼亚钻石信托银行首席运营官迈索尔·安纳吉每节课都记了很多页笔记，他把“Think big”着重圈了出来，“这是我们最应该学习的地方，用更大的视野和想象力来制订发展计划。”他称。
报道称，尽管中国的发展模式经常遭到“不够市场化”的批评，欧盟至今也没有承认中国的市场经济地位，但是对很多发展中国家而言，像中国一样快速的经济增长是他们的首要任务。
吸引中国对外投资
报道称，复制中国的成功经验，需要引进中国的企业进行投资和建设。除了上课和参访，这些发展中国家的经济官员们也不忘寻找中国的投资方。尼泊尔央行法律处主任拉姆·海瑞·内乌帕尼在课堂讨论环节就呼吁，尼泊尔的水电资源丰富，而且成本低廉，希望中国商人能前去投资。
“尼泊尔很小，所以中国的‘一带一路’战略绕开了尼泊尔，但是尼泊尔和中国接壤，而且水电资源非常丰富，希望中国能去尼泊尔投资建水电站，很赚钱。”拉姆称。
来自乌克兰Hunnewell私募基金董事瓦季姆·克雷扎尼夫斯基十年前来过中国，但如今他看到的已经大不一样，看到固安小镇，他深深感慨中国公司的执行力。
“我觉得乌克兰也需要这样的项目，如果中国公司去投资，我相信肯定有很多当地公司加入，这样才有更大的可能成功。”他表示。
泰国财政部副部长顾问也表示出非常希望能获得来自中国的投资：“泰国并不在‘一带一路’计划的规划中，我们被划在了路线下面，所以泰国才要赶紧把中泰铁路修起来，这样就能和‘一带一路’连起来。”
据媒体报道，泰国政府近日发布公报称，总理巴育已使用临时宪法第44条赋予的“绝对权力”，来解决当前中泰铁路建设面临的法律障碍，这被视作为“马拉松”的中泰铁路项目建设“开绿灯”。
在上课和参访之余，他们也积极和中国的企业们接洽，商谈未来合作的可能性；此次项目的赞助方也安排了一些非正式的聚会，让中国的企业有更多和这些发展中国家官员有接触的机会。
“中国是经济发展楷模”
哥斯达黎加央行首席经济学家罗杰·马德里加尔·洛佩斯认为，随着中国的资本在世界各地遍地开花，中国和各国贸易互动的增加，人民币国际化将是水到渠成的事。
老挝国家经济研究院顾问也认为，人民币如果能实现国际化是一件好事，“如果再用美元结算，那我们永远也还不起账。”
报道称，海外对中国资本的需求在增加，呼声也越来越高，但对中国企业来说，境外投资的各种风险也不容忽视，体量更小的民营企业也面临着把控风险能力不足的问题。但尽管对中国模式仍有一定的质疑，但越来越多的发展中国家已将中国视为其发展经济的楷模，也会有越来越多的发展中国家踏上东方取经路，“辩证的”学习中国经验，希望能复制中国经济腾飞的故事。
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