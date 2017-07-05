题为《东京选民的斥责表明安倍的未来受到怀疑》的文章称，就在今年春天，安倍晋三还看似有望成为日本历史上任期最长的首相。在领导人更替有时像走马灯一样的日本，这是不小的成就。不过，东京都地方选举给安倍的政治生命笼罩了一层疑云。首都选民昨天团结一致，摒弃了安倍所属的自民党的候选人，而深得人心的东京都知事小池百合子的新建政党推出50名候选人，其中有49人当选。“都民第一会”是小池在今年1月创建的。外界普遍认为，该党的胜利既是对小池的信任票，也是对安倍的全民公投。
安倍的傲慢令自民党失分
数月来，安倍饱受以权谋利的丑闻困扰，一些内阁成员也是状况频出。6月30日，安倍在东京参加本党的造势活动时，一群抗议者高喊：“安倍下台！”直到不久前，安倍及其政党还是一副所向披靡的样子，原因是他们在国会两院都享有三分之二的多数。不过，公众对安倍的不满情绪有所加剧。他多次否认卷入两起腐败丑闻，还袒护被指无能的防卫大臣稻田朋美。
法政大学政治学教授山口二郎说，安倍的傲慢态度令人感到非常担忧。安倍近年来的支持率极高，原因之一或许在于选民别无选择。从全国来看，公众对主要反对党——民主党——十分警惕，因为他们认为该党在安倍上台前执政的三年多时间里没有兑现竞选承诺。该党在东京都议会选举中仅获得5席。不过，小池的新党构成了一种全新的选择，至少在首都是如此。
右翼组织支持小池
目前尚不清楚东京的公众情绪是否会转化为全国对小池的支持。外界广泛认为她有心成为日本第一位女首相。小池曾是自民党党员，但由于该党拒绝支持她，她以独立候选人的身份参加了知事竞选。在出任东京都知事后的一年里，小池专注于处理本地问题，包括控制2020年奥运会的费用以及迁移著名的筑地鱼市场。她避谈国家政策，也避谈极端保守组织以往对她的支持，而这些组织认为女性属于家庭，并要求淡化日本在二战中的暴行。小池此前曾支持修改日本和平宪法以及加强日本自卫队的作用，而这两点也是安倍的标志性议题。
大多数分析人士说，小池不打算挑战安倍，但或许希望成为他的继任者。昨天的选举过后，她表示将辞去“都民第一会”领导人职务，专注于知事工作。
安倍还有其他潜在对手
眼下，安倍更大的挑战来自党内。早稻田大学和坦普尔大学日本校区的副教授迈克尔·托马斯·库切克说：“威胁并不是她，而是他在党内的其他对手。他们可能会借这次机会打垮他。”自民党内的潜在对手包括议员和前内阁大臣石破茂以及外务大臣岸田文雄。前者说，东京都选举是一次“历史性失败”，后者则在不声不响地等待接替安倍的位置。如果安倍的支持率继续下滑，首次担任首相时的情景可能就会重现。因为政府饱受一系列愚蠢错误和丑闻的困扰，他执政仅一年就于2007年辞职。
国际外交方面的技巧或许也能拯救他。他是能设法让特朗普满足他的大多数要求的少数几位世界领导人之一。鉴于特朗普可能会在今年秋天访问日本，接下来还将召开多次亚洲峰会，安倍可能会试图把公众的注意力从最近的丑闻转移到日本在本地区的作用上去。安倍的顾问表示，他很可能会在今年夏天的晚些时候改组内阁，以此消除他的政府受到的一些批评。到目前为止，他坚决支持口误百出的稻田朋美。后者是他长期以来的亲密盟友，外界一度认为他要把她培养成自己的接班人。
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