习近平荣膺俄圣安德烈勋章

外媒称，中国国家主席习近平4日在克里姆林宫与俄罗斯总统普京会谈时表示，中俄关系处于历史最好时期。
据塔斯社7月4日报道，习近平表示，中俄全面战略协作伙伴关系符合两国和两国人民根本利益，具有强大生命力和巨大发展潜力，经得起国际风云变幻考验。
习近平强调：“我同普京总统保持密切交往，为中俄全面战略协作伙伴关系持续高水平发展并不断取得新成果提供了重要动力。”
习近平说，两国合作没有止境，双方要把握两国关系发展大方向，深化政治和战略互信，加大相互支持，加强战略协作，推进务实合作，密切人文交流。
另据俄新社7月4日报道，俄罗斯总统普京在与中国国家主席习近平会晤时说，经济合作问题处于关注的中心，但两国在国际舞台上以及在安全、应对当今威胁与挑战领域中的共同努力也很重要。
普京说：“我们认为，今天的会谈从构建双边关系的角度而言很关键。我很高兴地指出，如果说去年我们观察到双边贸易额出现了小幅增长，今年的增长则很可观。”
他指出，所有合作问题正顺利地在各种机制中得到讨论。
另据俄新社7月4日报道，俄罗斯总统新闻局称，俄罗斯总统普京授予中国国家主席习近平圣安德烈勋章。
总统新闻局在通报中称，鉴于习近平为巩固中俄两国人民友谊与合作所作的贡献，俄罗斯总统普京签署总统令，授予习近平圣安德烈勋章。
报道称，圣安德烈勋章是俄罗斯联邦最高级别的国家奖励，用来表彰对俄罗斯的繁荣昌盛和荣誉有非凡功绩的、杰出的俄罗斯国务和社会活动家与其他公民，以及对俄有杰出功绩的外国国家元首和政府领导人。
另据俄新社7月4日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫4日与中国国家主席习近平会晤。
梅德韦杰夫称中国国家主席此次访俄是“巩固两国战略协作伙伴关系路上”的又一里程碑。
他还祝贺习近平获得俄罗斯最高奖励——圣安德烈勋章。
梅德韦杰夫指出：“这实际上意味着，您对发展两国关系的贡献独一无二，我们的国家和总统是这样评价它的。”
另据拉美社7月4日报道，正在俄罗斯进行国事访问的中国国家主席习近平当地时间3日晚在克里姆林宫会晤俄罗斯总统普京。两国领导人就进一步巩固双边关系、加强在朝鲜半岛问题和其他重大国际事务上的合作等议题达成共识。
习近平表示，中俄是全面战略协作伙伴，在处理重大问题时密切沟通协调十分重要。
报道称，两国元首就朝鲜半岛局势、叙利亚问题等交换看法。双方一致认为，中俄双方要保持战略协作，劝和促谈，妥善应对朝鲜半岛形势，推动各方通过对话谈判妥善解决朝鲜半岛核问题。“萨德”问题关系地区战略平衡，中俄双方反对在韩国部署“萨德”反导系统的立场是一致的。
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