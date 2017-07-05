新加坡采取措施保护公共场所免受车辆恐怖袭击

鉴于涉及车辆驶入人群的恐怖主义日益增加的威胁，新加坡正在研究在公共场所设置护柱和安全壁垒。昨天，在国会会议上，内政部第二部长李智陞表示，这些措施是由内政部和其他机构共同采取的，以加强安全防护，特别是在防止敌对车辆的攻击方面。
他是在回应议员就新加坡效仿欧洲防范恐怖主义袭击而采取的措施的提问，作上述表示。
李智陞说：“审查将考虑安全措施如何有效地应对威胁，这些措施如何融入周边环境，以及是否会限制该地区日常的使用。”
李智陞说，“我们可以试图强化整个国家，但这不是一个明智的或实际的方法。 我们必须在加强安全措施和限制扰乱日常活动之间取得平衡，否则将给公众带来不便。”
他还补充说，当局正在认真应对这些艰巨的安全措施方面的挑战。
相信内政部已经与安全行业的护柱供应商和其他参与者进行了沟通，看要如何加强人群聚集的公共场所安全基础设施的可能性，这些地区可能包括驳船码头，克拉码头，演说者角落等。
除此之外，新的“基础设施保护法”也将在今年晚些时候的议会上提出，以更好地保护重要的基础设施和推动大规模发展。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost