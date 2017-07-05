新加坡前外交官这番南海言论 让现任官员气炸了

“新加坡应对南海问题是否考虑周全？该国前外交官与资深外交官罕见隔空大论战。”据新加坡《联合早报》3日报道，该国资深外交官、新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕1日在《海峡时报》刊登评论文章，称新加坡应以中东国家与卡塔尔断交为前车之鉴，牢记“小国应有小国的作为”。他认为，随着新加坡进入后李光耀时代，外交行为也应改变。
这引起新加坡官员学者论战“小国外交”。
马凯硕在文中说，卡塔尔因为坐拥雄厚财力而“自以为可以充当中等强国，干涉境外事务”，且觉得和美国的密切关系会让它无需承担一切后果，最终因为不遵守现实政治的丛林法则招致恶果。他借此评点新加坡外交团队在南海课题上的言论不够克制，“凡事都有正确的时机。大国争得面红耳赤之际，并不一定是强调自己原则的最佳时间点。”他认为，新加坡在回应南海仲裁案时应“考虑更周全”。
“糊涂、虚假、危险”，新加坡巡回大使比拉哈里1日深夜在网上发文，批驳马凯硕的观点“具有严重误导性”，因此自己“即便是得罪老朋友也必须强烈反驳”。比拉哈里说，马凯硕说这是现实主义考虑，“但现实主义并不意味低声下气，冀望获得大国的认可和垂青”。他对马凯硕“主张附属关系作为国家关系常态”感到失望和惭愧。
新加坡前外长、内政部长兼律政部长尚穆根2日也加入论战，批驳马凯硕。他声称，新加坡这个弹丸之地之所以能在国际舞台上赢得尊重，就是因为从不以“小国”思维自认卑微。自己任内从没有忘记新加坡是小国，“但我同样知道，一旦你允许别人欺负你，你就会一直受欺负。有些其他国家的外长在我们不答允他们的要求时用不同方式威胁我们，或语气严厉。但我直视他们，告诉他们我们的立场不动摇。他们的态度过后就改变了。”
新加坡国立大学李光耀公共政策学院顾问叶光荣3日在《海峡时报》撰文，为马凯硕辩解。他说，作为一个新加坡人，“我不想自己的国家陷入耗时耗力的大规模争斗，因为我们是小国，承担不起。这是常识”。他认为比拉哈里的回应“夸大其词、全无必要”。(环球时报)
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