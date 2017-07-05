安倍不顾东京都议会选举惨败执意修宪

日媒称，日本首相安倍晋三7月3日明确表示，“没有改变”今年秋天向临时国会提交自民党宪法修正案的方针。在7月2日举行的东京都议会选举中，日本自民党遭遇惨败，执政党内部有观点认为，安倍主导的修宪工作将越发困难。面对这些质疑，安倍再次表示了将推动自卫队写入宪法。关于东京都议会选举的结果，安倍表示：“这是对自民党的严厉鞭策，将深刻反省。”
据日本《每日新闻》7月4日报道，在东京都议会选举中，“加计学园”问题以及日本防卫相稻田朋美的失言等，被批评为日本政府松懈之责。
安倍说，“自民党将深刻反省、认真对待，以赢得国民的信赖”，但并未提及具体反省和改正什么。关于东京都议会选举惨败的责任，他仅表示：“将通过在经济、外交等政策课题上取得成果来承担责任。”
另外，安倍还提到，将迅速着手研究讨论内阁重组和调整自民党高层人事。
报道称，关于宪法第九条，日本首相安倍晋三指示研究讨论自民党的宪法修正案，即在维持主张放弃战争的第一款和规定不保有战力的第二款的基础上，讨论将自卫队的存在也加进去。自民党希望在明年例行国会上提出议案。
报道称，本届众议员的任期到明年底，解散众议院重新举行大选的时间也成为今后的焦点，但安倍对此表示“完全没有想过”。自民党如果不恢复运势，可能会失去发起议案所需要的“三分之二议席”修宪势力。越来越多的观点认为，解散众议院可能会在明年秋天以后。
另据日本《朝日新闻》7月4日报道，《朝日新闻》1日至2日进行的全国民调显示，安倍内阁的支持率为38%（6月调查时为41%），不支持率达到42%（6月为37%）。自2015年12月以来，时隔约一年半，支持率再次低于不支持率。
因调查方式不同，无法简单进行比较，但支持率跌破40%是自2015年12月以来的首次。当年9月安保法获得通过后，12月的调查结果显示，内阁支持率一度跌至35%左右。
报道称，在这次调查中，约占半数的无党派受访者对内阁的支持率只有18%，不支持率则高达55%。
报道称，从性别上看，男性对内阁的支持率为44%，不支持率为40%；女性对内阁的支持率为32%，不支持率为44%。
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