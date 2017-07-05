特朗普普京首次会晤令人期待

外媒称，克里姆林宫7月3日说，本周在德国举行的二十国集团（G20）峰会期间，俄罗斯总统普京将与美国总统特朗普讨论一系列广泛问题。
据合众国际社7月3日报道，此次G20峰会将于本周末在汉堡举行。
报道称，预计两人将讨论的问题之一是美国归还俄罗斯在美房产。去年12月底，美国查封了俄罗斯驻华盛顿大使馆及其在美国的其他外交机构，这些房产实际上被美国官员没收。
克里姆林宫说，预计普京将要求“以最快速度解决”这一房产争端。普京的一位发言人今天也说，克里姆林宫在这件事上正在失去耐心。
报道称，在莫斯科与华盛顿因为所谓克里姆林宫干涉去年秋天美国总统大选而陷入外交困境之际，此次会晤预计将具有重要意义。
俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫今天说：“虽然日程安排很紧，但两国已就此次总统会晤达成一致。不过，我们将与我们的美国同行保持联系，为这次重要会晤寻找时间。”
他说：“打破当前双边关系的僵局是必要的。这对我们和美国人来说同样重要。”
另据美国有线电视新闻网7月3日报道，在德国举行的G20峰会上，美国总统特朗普将同俄罗斯总统普京举行首次会晤。美国情报机构认为，普京去年干预了美国的总统大选，给特朗普的上台助了一臂之力。
报道称，鉴于他们本周晚些时候在汉堡会晤的特殊环境和政治意义，他们之间的会谈必将受到高度关注。不过，仅仅因为涉及普京和特朗普这两个人，这次会晤还增加了一个额外的维度。
美国有线电视新闻网报道称，他们两个人都以擅长在公共场合利用男子气概使对手胆怯而闻名，他们总是表现出一种充满力量的形象，了解在政治表达中身体语言所发挥的重要作用。
美国德国马歇尔基金会、曾担任奥巴马政府高级国家安全官员的德里克·乔莱特说：“（我预计）这两位领导人之间会有一场奥林匹克级别的男子气概比拼，他们都理解象征主义和被看成强硬的重要性。”
报道称，特朗普目前正承受着巨大的压力，一个特别委员会正在调查大选前他的助手与俄罗斯官员之间是否存在某种勾结。特朗普必须避免任何与普京之间的即兴互动，否则，他的反对者们便会宣称他在一定程度上受到了俄罗斯领导人的影响。
报道称，即使没有干预选举的问题，特朗普与普京之间的会晤对欧洲和中东的未来也十分重要。
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