德意志银行寄希望于中国：“新丝绸之路”关乎中欧密切合作

德媒称，维尔纳·施泰因穆勒在法兰克福上班已经变成罕见的事了。作为德意志银行首位常驻亚洲的董事，施泰因穆勒已经整整一年不仅专门负责亚洲，而且还在他的名片上把香港作为办公地点。他领导着15个国家的两万名工作人员。他的使命是——从亚洲的新兴市场上为德意志银行获得更多的收益，从而减轻依赖于境况不佳和受丑闻困扰的在美业务。
据德国《法兰克福汇报》7月3日报道，“亚太地区为银行税前盈利贡献大约10亿欧元（1欧元约合人民币7.7元），我们希望进一步扩大这方面的贡献”，施泰因穆勒在与《法兰克福汇报》的一次谈话中说。对德意志银行来说，亚洲是最重要的增长市场之一。因此那里的级别提高到董事级很重要。“只有这样，我们才能就地迅速作出决策。”施泰因穆勒说。
人民币将更加国际化
报道称，德意志银行尤其希望在中国拓展更多的业务。该行日前在德国柏林与中国国家开发银行签署了一项谅解备忘录，双方同意在“一带一路”倡议下寻求合作机遇，促进共同发展，推动人民币国际化，为中国与包括德国在内的“一带一路”沿线国家加强金融与经济合作做出各自的贡献。双方将总共出资30亿美元（1美元约合人民币6.8元），为中国“丝绸之路”沿线的项目融资。这笔钱是通过一个共同的信贷和项目融资提供给两家银行的客户。
德意志银行也致力于中国金融市场的进一步开放和人民币的国际化。“我们已申请了可发放熊猫基金的许可证，希望很快能得到批准”，施泰因穆勒说。随着人民币债券的运行，国际公司获得了以中国货币筹集资金的一个额外机会。对于同中国的业务说，毕竟人民币越来越重要。“以前例如采购汽车零部件的合同都是以欧元或美元结算的；现在经常用人民币。”施泰因穆勒说，他还指出，现在德国和中国贸易的10%是以人民币结算的。
报道称，施泰因穆勒也看好中国A股。迄今为止，这类业务只能在境外进行，例如香港。“通过中国A股的进一步开放，贸易肯定会趋于稳定，因为将会有更多的国际银行和分析师。”
美国摩根士丹利6月20日宣布，从2018年6月起，将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数（ACWI），国际金融市场将此看做是对当地股市的一项赞誉。在施泰因穆勒看来，摩根士丹利的这一决策是将中国庞大且不断增长的金融市场与世界其他金融市场连接起来的一个重要步骤。“我们期待着，在不久的将来，来自世界各地的投资者将越来越多的资金源源不断地投入到这个国家和这一地区，并且把中国看做重要的发展催化剂，同时中国股市也越来越成熟。”这仅仅是一个开始，施泰因穆勒说。
亚洲公司正在成为重要的客户
报道称，以前国际银行界都是陪同欧洲或美国公司去亚洲，今天越来越多的亚洲公司也成长为重要的客户。现在亚洲出现了许多大型集团，例如阿里巴巴、华为以及塔塔。
施泰因穆勒非常重视与中国方面的交往。“以前我们跟中国大公司的财务总监谈判时，总要有翻译在场，而现在大家都能讲流利的英文。而且中国的公司高管都是受过国际培训的顶级人才。中国已经跟我们平起平坐了。”
报道称，在政治会谈中，不要低估这一点，这也是很重要的。“我们必须在平等的基础上跟中国人谈判，寻求例如在相互限制投资问题上的解决方案，”施泰因穆勒说。他认为，德意志银行能够把不断改善的中德关系为自己所用。几周前，德国外交部长加布里尔和经济部长齐普里斯先后访华，施泰因穆勒都陪同了。
“许多人将‘新丝绸之路’误解为沿着这条古老商路的纯基础设施项目。今天我知道，这关乎欧洲和中国应进一步密切合作。”
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