『剩女』折射中国女性地位高

受过良好教育、年近30的单身女性在中国被称作“剩女”。或许在中国古代，女性天生就要成为家庭主妇，因为这决定了她们人生的成功与否。但现在，女性有权利选择是否结婚。照顾家庭不再是女性的唯一选择。
据百度百科上解释，“剩女”是中国文化部2007年发布的《中国语言生活状况报告（2006）》中收入的171个新汉语词汇之一。它指的是处于或者超过社会认可的27岁左右结婚年龄的女性。然而，在生于上世纪80年代的人中，达到“剩女”年龄要求的男性和女性的比例为136:100。因此，被剩下的是男性而非女性。
目前，中国有将近2亿单身人士，其中男性比女性多出3366万。
文章称，然而在城市里（特别是大城市），单身女性人数超过单身男性。一个城市越发达，单身的女性越多，城市的发展水平与单身男性和单身女性的比例成反比。例如在上海，单身男性的人数只有单身女性的四分之一，而这些单身女性年龄大部分在30岁-35岁之间。
文章称，城市里的“剩女”通常受过高等教育，而且收入高。这在中国是普遍现象，就受教育权而言，中国的女性与男性是平等的，这得益于妇女解放运动。自2008年以来，女性大学生人数超过了男性，尽管男性在人口中的基数比女性更大。与此同时，中国女性的就业比例提高。这意味着，从经济角度来说，中国的男性和女性之间的差距是世界上最小的。
不久前，瑞典导演安娜·昆纳斯泰特拍摄了一部颇具争议的广告电影《她最后去了相亲角》。这部电影一经播出立即在社交媒体上获得了超过40万的点击量，因为它反映了大多数“剩女”与父母之间的关系。在这部电影中，父母不断地唠叨让女儿早点结婚，担心她们成为“剩女”。然而，这些有很高成就的女性拒绝妥协。最终，父母把他们的女儿带到“相亲角”，在这里看到了一些自豪的单身女性的大胆声明。最终，父母开始理解并支持女儿的决定。预计将有越来越多的人效仿这种做法，允许这些所谓的“剩女”以她们希望的方式生活，而不是以传统的婚姻观念束缚住她们。
文章认为，在这方面，“剩女”以她们的学历和高收入来说是完全能够保持独立、自信和自由的。她们拥有广博的知识、成功的事业和很高的社会地位。中国著名作家钱钟书曾经把婚姻比作“围城，城外的人想进去，城里的人想出来”。2017年，中国一二线城市的离婚率达到30%以上。因此，保持单身并不一定就是一个消极的决定。
文章称，应当鼓励女性提高她们的自我意识，而不是盲目地走入婚姻，这样她们就可以定义自己的幸福，并追求自己喜欢的生活方式。
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