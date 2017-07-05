关注“债券通”开通：推动中国债券市场迈向全球化

美媒称，7月3日上午，中国内地与香港债券市场互联互通合作启动。债券通是全球金融中心香港与内地之间的最新市场纽带。
据美国《外交政策》双月刊网站7月3日报道，近年来，美国、欧洲和其他发达国家一直要求中国进一步开放世界第二大经济体。
现在，投资者可以进入9.7万亿美元（1美元约合人民币6.8元）的中国债券市场；这是排在美国和日本之后的第三大债券市场。
报道称，这项自由化举措受到欢迎，不过也具有局限性。目前，这是一项“北向通”计划，意思是境外投资者可以进入中国内地债券市场，但内地投资者还不能投资于在香港交易的债券。
不过，渣打银行大中华区和北亚地区金融市场负责人陈铭侨对这项举措表示了欢迎。
陈铭侨说：“债券通的启动标志着中国政府进一步开放市场的强有力承诺。我们相信，这个计划将受到市场欢迎，并在启动时表现出良好的势头。”
报道称，考虑到中国的经济实力，中国债券的收益率相对较高。十年期国库券的收益率约为3.6％，是大经济体中最高的（从一月期债券到十年期债券，所有中国债券拥有相似的收益率）。现在，美国一种类似债券的收益率为2.3％。
华尔街投资者们一直要求参与中国债券市场。3月份，贝莱德投资集团的全球固定收益首席投资官里克·里德在接受消费者新闻与商业频道采访时说，对该产品的潜在需求“巨大”。他说，主要债券指数“可能会纳入中国债券”。彭博表示将会推出两个将中国人民币债券包括在内的固定收益指数。
报道称，花旗银行也计划考虑将中国大陆债券纳入三个政府债券指数。德意志银行也在考虑将中国债券包括在内的产品。中国宏观战略负责人刘洁6月29日说，她预计将中国债券纳入摩根大通债券指数可以带来约200亿美元的资金流入，将其纳入花旗和彭博-巴克莱指数均会带来约1000亿至1100亿美元的资金流入。
报道称，2014年，中国开通了香港与上海之间的双向股票市场交易联通机制，双方投资者都可以购买对方的股票。去年，第二个股票市场交易互联互通机制在香港和深圳之间开通。投资者认为7月3日的行动是继续朝着正确方向迈出的一步。
汇丰银行亚太区行政总裁王冬胜说：“债券通是推动中国债券市场持续发展及迈向全球化的催化剂，亦能够巩固香港国际金融中心的地位。”汇丰银行7月3日参与了首批交易。
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