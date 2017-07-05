李光耀故居争执令新加坡人难过

“这是一栋百年多前建的老房子，它没有地基的。维修费将来要花很多钱，因为没有地基，湿气会从地底下透到墙上来，所以附近工地打桩已经造成墙壁有裂痕了，幸好柱子还很坚固，我见过不少故居，尼赫鲁的，莎士比亚的，人来人往，过了一段时间，它们变得破落不堪。因为我这所房子的缘故，邻近的房子都不可以建髙。拆了它之后就可以改变土地规划条例，让其他房子可以建髙，那土地价值就会升高。”
——这是李光耀在2011年出版的《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》一书中对他所居住的欧思礼路38号的相关表述，展现了李光耀作为一代政治家的开阔胸襟和无私精神。然而，他或许没有想到，如今这幢房子却成了后辈们争议的焦点。
7月3日，新加坡总理李显龙走进国会，神色凝重地用中英双语发表声明，针对其同胞弟妹就其在李光耀故居等一些问题上的指责一一予以回应，并就此事给国人带来的困扰再次道歉。
民调更关注手足情及公信力
这是李显龙继6月19日之后的第二次道歉。此次国会辩论上，新加坡人民行动党在21年之后再次解除党鞭约束，这意味着作为执政党的人民行动党不用在此事上统一发声，所有人都可以对李显龙进行质疑。
上一次该党“解除党鞭”，主角也是李家人，议题也是关于房子。国会经过三天辩论，澄清了时任内阁资政李光耀和副总理李显龙购买公寓一事并无不妥之处。此次在总理一小时发言之后，一些政府官员和21名后座议员参与大辩论，长达7个小时，引起国内外高度关注。
这次事件的起因是，李光耀的女儿李玮玲和次子李显扬于6月14日凌晨在脸书上联手发难，就长兄李显龙对父亲故居处置方式表达不满，更表示对李总理“失去信心”。14日正值新加坡人传统的休假期，李显龙和李玮玲两人都在国外休假。此事看似风波突起，其实早有端倪。李显龙后来披露，早在2015年大选前夕，同胞弟妹就威胁要将家族纠纷公之于众，让李显龙付出政治代价。
处于风口浪尖的李光耀故居，已有百年历史，位于欧思礼路38号，距离新加坡著名的商业街乌节路不远，地理位置非常优越。房屋占地1120平方米，被郁郁葱葱的树木掩映，大宅左右两侧各有两扇大门，旁边各配备一个岗亭。这幢房子李光耀留给了李显龙。李显龙在国会表示，得知同胞弟妹对于其获得这幢房子不满，他以市价将其卖给了李显扬，并将所得全部捐给了慈善机构，以避免与房子有关的任何争议。
因此，这幢房子现在归李显扬所有，而他的姐姐、1955年出生的李玮玲一直居住在里面，且有意在这里终老，所以房子就是要拆也要在李玮玲百年之后。新加坡财政部兼律政部高级政务部长英兰妮指出，现任政府在李玮玲搬出旧屋前，无法也无需就故居去留做决定，现任政府也无法约束未来政府的决定。如何对其进行处罝，其实并非紧迫事宜。
针对这起争端，新加坡《联合早报》进行了一项网上调查，一周收到近1.3万个答复，其中关心李家手足间关系的人占了50.5% ；关注滥用职权及政府诚信的占39%；关心故居去留问题的只占不超过5%；另外大约6%觉得“不关我事”。由此看来，在多数民众心中，故居去留不是个大问题，更重要的是手足亲情以及政府公信力。
拆与不拆之外还有选项
虽然现在李显龙与李光耀故居没有任何经济瓜葛，但是李玮玲和李显扬仍指责他授意政府成立了一个部长级委员会讨论故居去留，企图阻挠拆除这座没有地基的故居，为的是维护自己的政治资产，并有意扶持其子李鸿毅从政。虽然后来李鸿毅出面澄清说，自己无意从政，但显然事情并未到此结束。
李显龙3日在国会演讲时说：“如果我在做了你们13年总理之后，还需要用这样具魔法的房子来巩固我的权威，我一定是身陷非常悲哀的处境。如果新加坡人相信，真有这样的魔法，那么新加坡就处在一个更令人悲哀的处境。”
新加坡隆道研究院总裁许振义也认为，对于如何处理李光耀故居，这里面有很多家族内幕和技术含虽很高的法律过程，一般人不掌握细节，难以评论。但他认为，李显龙从政已经有30多年。早年间，他可能顶着李光耀儿子的光环并从中受益，但现在支持新加坡人民行动党的选民中，单单因为李显龙是李光耀的儿子就投票支持他的，应该不多。
这半个多月来故居事件不断发酵，双方各执一词，也让事件更加扑朔迷离。”原先不为外人所知的是，李光耀于2011年8月至2013年12月先后立了七个版本的遗嘱。前六个版本都由李光耀夫人柯玉芝的侄女柯金梨拟定，她也是柯玉芝与李光耀兄弟创办的李与李律师事务所的合伙人。但是负责拟定第七份遗嘱的律师身份至今成谜。李显龙指李显扬妻子林学芬所在的律师事务所参与了第七份遗嘱的订立。李显扬则说，第七份遗嘱仍是由柯金梨订立，但后者予以否认。
李显龙3日在国会首次披露，李光耀其实在2011年底已接受改建欧思礼路38号的建议，即拆除房子的私人生活空间重建，但保留地下室。李光耀在2012年3月28日授权建筑师向市区重建局提呈改建及加建的申请，市建局也批准了这项申请。
其实，在李光耀故居拆与不拆之间，还有更多选项。英兰妮认为，这幢故居的未来有拆除、保留、保存或强制征地四种可能性。即使拆除旧屋，也可以保留地下室，因为正是在这间作为饭厅和会议室的地下室，李光耀等创立了人民行动党，并多次指挥选战，最终成为国家领导人。
一栋老房子和立国之本
无论李光耀的遗嘱是什么，李显龙在国会表示，总理李光耀留下的精神遗产不仅是一栋老房子，而是新加坡价值之所在：多另种族和谐相处、任人唯贤和公平公正。可以说，新加坡就是李光耀一手缔造的，这个国家对于李光耀的追忆也无所不在。在新加坡植物园，记者见到里面收藏着2015年3月李光耀葬礼上鸣放的礼炮中的一枚炮弹壳，以缅怀其作为新加坡“头号园艺师”的贡献。
故居事件曝光后一周，新加坡一位资深媒体人写道，“在我从事新闻工作这20年里，除了建国总理去世全国举丧那几天以及之前两场空难，没什么新闻让那么多新加坡人感到难过和关注”。
曾在2008年至2011年担任李光耀首席私人秘书的徐芳达指出，过去两个星期出现的严重指控已伤害了李光耀耗费毕生心血建立起的新加坡声誉。“如果我的前上司还在，我想他会希望每个人把新加坡放在第一位，停止争吵和指责，让我们回去经营好国家，解决我们面对的现实问题，改善人民的生活”。
新加坡最大的反对党工人党秘书长刘程强在国会发言时也指出，新加坡目前有更重要的问题需要面对，例如经济转型与对抗恐怖主义等。
新加坡一直认为，恐怖袭击不是会不会的问题，而是何时发生的问题，所以一直对恐怖主义保持高度警惕。7月1日是新加坡军人节，国防部长黄永宏日前表示，政府将重组军队，调集更多军力进行反恐工作，这是为了应对由“批发”转向“零售”的恐怖分子运作方式。据悉，下月新加坡的国庆庆典保安措施也将比往年更加严密。（新华社记者：王丽丽）
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