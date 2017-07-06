帝国冲锋队？俄发布《星球大战》式作战装备

报道称，这可能与《星球大战》中的某些装备类似，但这其实是一种作战服的原型。俄罗斯希望这种装备能让其士兵在未来的战场上获得优势。
这种高科技装备包含一层旨在增强力量和耐力的外骨骼或表面层，以及旨在保护穿戴者免遭子弹伤害的防弹层。
这套全黑装备中还包含一件带有有色玻璃面罩的帝国冲锋队风格头盔，并且还有一个小型工作灯从头盔侧面伸出。
这套装备6月29日在位于莫斯科的国家科学技术大学中展出。
一个身高超过1米8的模特穿着这套装备，戴着一副黑色加衬手套，抱着一把外形十分吓人的枪。
胳膊处的布料上印有伪装图案，还采用了一些印有俄罗斯国旗的护板对胳膊进行保护。
一双类似于滑雪靴的笨重鞋子，由腰间缠绕的一个金属框架支撑。
“今日俄罗斯”电视台报道称，这套装备是由总部设在莫斯科的武器研发中心中央精密机械制造研究所制造的。
该机构负责武器系统的副所长奥列格·奇卡列夫说：“这次展出的是我们对未来几年内想要研发的作战服的一个设想。”
奇卡列夫说，正在和多家俄罗斯公司合作开展这套作战服的研发工作，每一家公司专门负责研究设计其中的某一个部分。
经营军事装备的奥丁系统公司的安迪·林奇对《每日邮报》说：“头盔上那个用来查看武器、地图等物品的工作灯，是这套作战服的特点之一。”
俄罗斯军方热衷于推进旨在提高机器人使用率的计划，并且曾在4月份测试了一款遥控坦克。
有人看见这种装有30毫米口径机关炮和6枚导弹的“龙卷风”遥控坦克，在位于俄罗斯机密地点的一处军事测试场进行了测试。
进行遥控的驾驶人员能够通过一个连接着的摄像头看见坦克的行进方向，并且还能通过一架无人机获得更大视野。
俄罗斯还有用机器人取代人类进行海、陆、空甚至是外太空作战的计划。
俄罗斯先进研究项目基金会负责人安德烈·格里戈里耶夫中将去年对俄罗斯新闻社说：“事实上，我看到的是自动化水平的提高，未来战争中参战的将是操作人员和机器，而不是在战场上相互射击的士兵。”
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