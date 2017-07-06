男子一周行窃4次连偷80斤小龙虾全部吃光 网友：给“吃货”跪了！

男子一周行窃4次连偷80斤小龙虾全部吃完 网友：给“吃货”跪了！
炎炎夏日，小龙虾成了名副其实的“夜宵界网红”。而在浙江平阳，却有一个吃货，控制不住体内的“洪荒之力”，竟然趁着夜色连偷80斤小龙虾，随后和朋友全部吃完。
今年5月，无业青年阿育（化名）夜钓时发现，放置在田里的网笼里装的全是他爱吃的小龙虾。“小龙虾在市场上价格超过10元(人民币)一斤，如果能从这里拿，可以吃得痛快还能省很多钱。”阿育渐渐有了偷小龙虾的想法。
心动更要行动，不久后的一个晚上，阿育悄悄来到小龙虾养殖场，拉起田里的网笼，倒出6个虾笼里的小龙虾，装进随身携带的塑料桶里，然后迅速逃离现场。
那一晚“收获”的20斤小龙虾让阿育尝到了甜头，助长了他对美味的渴望。随后的一周里，阿育接连三次光顾养殖场，每次都用塑料桶装满20斤才肯罢手。
就在阿育第五次行动时，被养殖场老板逮个正着，虽趁老板不留神落荒而逃，但两天后，阿育还是被警方找到。不过，被偷走的80斤小龙虾，已全部被阿育和朋友全部“消灭”光了。
现阿育家属已与被害人达成刑事和解，阿育被公安机关取保候审。
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