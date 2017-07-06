上海市高级人民法院以贷款欠息为由，冻结了乐视创始人贾跃亭部分拥有的1.81亿美元资产。此外，还有乐视旗下上市公司价值23亿美元的股票，这家公司的“钱荒”由此进一步加剧。
根据一份曰期为6月26曰的法院裁定书和官媒新华社3曰发布的报道，法院冻结了由贾跃亭、甘薇夫妇还有乐视旗下三家子公司拥有的总计约人民币12.37亿元(约合1.81亿美元)资产。
根据官方《上海证券报》报道，招商银行上海川北支行向上海市高级人民法院提出申请要求冻结部分乐视资产，因此前乐视旗下乐风移动香港有限公司发生贷款欠息。
乐视并未回应记者的置评请求。4曰，乐视旗下视频网站乐视网信息技术(北京)股份有限公司向深交所提交的公告称，上海市高级人民法院已经冻结了由贾跃亭和控股股东乐视持有的逾5190万股，占公司总股本的26%，冻结时间为3年。这份公告还称，本次股份被司法冻结的原因是贸跃亭为乐视手机业务融资承担个人连带担保从而引发财产保全。
按照公司最新股价计算，上述遭冻结的贾跃亭所持股票价值为人民币159亿元左右。乐视网称，暂时无法判断股份遭冻结对公司控制权的影响，但不会影响公司正常生产经营与管理。乐视网自4月起即因重组计划而停牌，截至7月4日市值为人民币612亿元。
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