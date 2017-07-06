紧缩政策遭反对　特雷莎·梅遇到新麻烦

继６月接连遭遇议会下院选举失利、伦敦居民楼火灾、伦敦清真寺恐袭的一系列打击后，英国首相特雷莎·梅领导的保守党政府最近又遇到新麻烦。英国民众纷纷抗议政府的财政紧缩政策，一些民调也显示特雷莎·梅支持率下降。
此间舆论指出，上述动向显示出民众在民生领域对保守党政府不满。虽然保守党政府也在谋求调整政策，但仍面临诸多压力。
紧缩政策引发反对声浪
上周末，英国上万民众在伦敦市中心举行了反对特雷莎·梅政府的示威游行。抗议者手持写有反对财政紧缩和反对保守党标语的横幅，高呼“多一天也不要”。
主要反对党工党领袖科尔宾对游行人群发表演说，严厉批评保守党政府的紧缩政策。他说，保守党先是燃起人们对提高公共部门薪酬上限的希望，随后又浇灭了人们的希望，投票否决了工党提出的旨在取消这一限制的修正案。他还指责政府一面表扬警方人员在危机中的应对工作，一面又拒绝提高他们的薪酬上限。
在英国最近经历的伦敦居民楼火灾和恐袭等突发事件中，警察和消防人员成为英国政府和舆论口中的“英雄”，但这些人也对特雷莎·梅政府表达了不满。英国消防员工会负责人马特·拉克对媒体抱怨说，由于预算被削减，大量消防人员被解雇，许多消防设施和设备也被弃用，政府的紧缩政策是导致伦敦居民楼火灾严重后果的原因之一。
此外，一些民调数据也显示，特雷莎·梅的支持率大幅下降。奥皮纽姆咨询公司近期为英国《观察家报》进行的一项民调显示，特雷莎·梅的支持率比反对率低２０个百分点，而在今年４月，她的支持率还比反对率高２１个百分点。
分析人士指出，恐袭、火灾等突发事件的接连发生凸显了保守党政府紧缩政策带来的相关公共部门经费不足、人力有限等问题，引发民众和舆论不满。针对紧缩政策的反对声浪已对首相特雷莎·梅执政形成了新的压力。
调整政策试图缓解压力
面对压力，保守党政府也采取了一些应对措施。对于老对手工党的指责，保守党反驳称，工党对民众许诺增加开支，但却无法在不增税的情况下增加收入，因此其许诺只是作为反对党的无用许诺。
而对于饱受批评的紧缩政策，保守党政府也开始思考如何改变。有消息称，特雷莎·梅或将调整紧缩政策，特别是在工党竞选期间许诺增加开支的领域重新制定政策。内阁阁员也提出多项关注民生的措施，比如卫生大臣杰里米·亨特提出希望政府停止让护士受到公共部门加薪上限的限制，教育大臣贾丝廷·格里宁则希望为学校投入更多资金。
此外，对于执政伙伴，特雷莎·梅领导的保守党也加强了团结，以稳固执政基础。在英国“脱欧”政策方面，特雷莎·梅政府也对以往的强势立场有所调整，表现出一定的灵活性。
此间舆论认为，从目前形势看，保守党尚可继续执政，特雷莎·梅的政治命运将取决于她在“脱欧”谈判、紧缩政策等关键问题上的处理。但鉴于她面临诸多麻烦，一些媒体预测，特雷莎·梅可能无法执政到本届内阁任期结束。甚至有媒体认为，特雷莎·梅可能在今年年底举行的保守党大会上失去保守党党魁地位从而下台。
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