植物胶原蛋白？超级忽悠！

读者孟女士问：最近，我看到不少保健品宣称自己富含“植物胶原蛋白”，想问一下专家，植物胶原蛋白是一种什么物质？含有这种物质的保健品更值得购买吗？
美国普渡大学农业与生物系食品工程专业博士云无心答：“植物胶原蛋白”的概念是一个超级忽悠。所有的胶原蛋白都来源于动物，世界上根本不存在来源于植物的“胶原蛋白”。胶原蛋白是广泛存在于动物的皮、骨等组织中的一种起结构作用的蛋白质。在植物中不存在这样的组织，也不存在这一类的蛋白质。营销广告中所说的那些含有“植物胶原蛋白”的食物，比如银耳、桃胶、珊瑚草等，其实连蛋白质都几乎没有。所谓的“植物胶原蛋白”，实际上是一些多糖，经过高温烹煮会形成黏黏糊糊的溶液，就被当作了“胶原蛋白”。它们根本不是蛋白质，而是碳水化合物。
那么，“植物胶原蛋白”这个概念又是如何产生的呢？在食品工业、日化工业以及医药行业里，分离纯化出来的胶原蛋白叫“明胶”。虽然它作为食品的营养价值很低，但作为食品添加剂有良好的性能，所以得到了广泛的应用，比如增稠、稳定、成胶等。一些碳水化合物也具有类似的功能，在食品工业上被称为“食品胶”。比如珊瑚草中的卡拉胶，在食品配方中可以代替明胶，所以也被称为“植物明胶”。它的意思，是来自于植物、在使用性能上可以代替明胶——而这种“使用性能”只是物化性质方面的，跟营养和健康功效毫不相关。在化学层面上，明胶和胶原蛋白是一样的。但在许多人心目中，明胶是臭名昭著的添加剂，而胶原蛋白是“美容健骨”的圣品。所以，营销专家们把“植物明胶”替换成“植物胶原蛋白”，从而让相信胶原蛋白“神效”的消费者把它也当宝贝。
瘦人也要防脂肪肝
在不少人的印象里，脂肪肝只是胖子的“专利”，瘦人不会患上脂肪肝。其实不然，尽管肥胖是引起脂肪肝的主要诱因之一，但瘦人同样也可以得脂肪肝。
有研究表明，8.9%～18.3%的瘦人会发生非酒精性脂肪性肝病。尤其在亚洲，这种情况更为常见。
要分析瘦人患非酒精性脂肪性肝病的原因，首先需要明白，胰岛素抵抗是发病的中心环节，与肥胖、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症和高血压等都密切相关，此外，胰岛素抵抗会增加其他肝脏损伤因素的易感性，促进肝病发生及发展。
瘦人发生非酒精性脂肪性肝病的主要原因有以下几点：
1.内脏和异位肥胖。即使不存在外周和内脏肥胖，肌肉和肝脏中细胞内脂质的异位堆积也可导致胰岛素抵抗的发生，从而诱发非酒精性脂肪性肝病。
2.遗传易感性。遗传因素已被证实与肥胖和非酒精性脂肪性肝病相关。遗传因素在瘦人发病中也发挥重要作用，比如脂肪代谢障碍患者更容易发生异位脂肪堆积，从而发生非酒精性脂肪性肝病。
3.肠道菌群紊乱。大量研究显示，小肠细菌过度生长、肠源性内毒素血症及脂肪化的肝脏对内毒素敏感性增强等几大因素均参与非酒精性脂肪性肝病的发生。
为了预防脂肪肝，建议大家生活中，改变多坐少动的生活方式；避免高脂肪、高胆固醇、高热量饮食，少吃动物内脏、油炸、油煎食品；饮酒者要戒酒；糖尿病患者要控制血糖，改善胰岛素抵抗；营养不良要及时纠正。
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