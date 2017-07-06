验血可预测疟疾治疗后的严重贫血风险

法国巴黎笛卡尔大学等机构研究人员5日报告说，一种现有的疟疾血液诊断法经改造后，可用来预测疟疾患者接受青蒿素治疗后发生严重贫血的风险。
研究人员当天在美国《科学转化医学》杂志上报告说，全球约半数人口面临疟疾感染风险，青蒿素治疗将疟疾患者死亡率降至不到5%，但一些接受青蒿素治疗的患者会在痊愈后几周发生严重的迟发性溶血性贫血问题。
报告说，迟发性溶血的特点是血液红细胞遭广泛性破坏，它与严重的肾衰竭相关联，世界卫生组织因此提出急需一种简单可靠的迟发性溶血检测方法。
为此，巴黎笛卡尔大学的帕帕·阿利翁·优素和同事对名为Bina X NOW检测试剂盒的疟疾诊断方法进行了改造，用来检测接受青蒿素治疗的患者发生迟发性溶血的风险。这种方法所检测的是位于红细胞上一种被称为HRP2的疟疾蛋白残留物。研究人员利用95名孟加拉国疟疾患者和53名在非洲染病的法国患者的稀释血液样本，验证了它的有效性，其灵敏度达89%，特异度达73%。
研究人员指出，该检测方法的准确性仍需得到大规模研究的支持。如果其准确性获得进一步证实，那么这种检测方法可能优于现在建议的对所有疟疾患者进行28天监控的方法，从而帮助高危患者取得更好的治疗结果。
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