俄美会互相“求爱”但不会真“结婚”

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站6月28日刊发该所首席研究员米拉·米洛斯维奇－华里斯蒂的文章《美国和俄罗斯，亲密的敌人》称，目前，俄美关系处于低潮期，这也是自上世纪60年代以来最危险和最不稳定的时期。
文章称，莫斯科和华盛顿背负着历史的包袱，面临着两个关键问题。一个是非常实际的：如何进行风险管理以避免两国冲突升级和遏制关系的继续恶化？另一个问题则是困难和复杂的：如何就导致目前双边合作中断的种种问题找到出路？
文章称，美俄两国间阻碍双边关系继续发展的冲突的基本逻辑在于国际自由秩序的两种观点之间的不兼容性。从冷战结束至今两国关系间的演变中不难发现两国间主要的冲突点，并对两国未来关系面临的困境有所认识。
美国认为其政治、经济和军事体系助其赢得胜利，因此理应将这一体系推广至曾经的苏联囊括的地区。根据这样的观点，俄罗斯理应去适应美国主宰下的新的世界秩序，并在如抗击气候变化、打击伊斯兰极端主义等国际事务上采取配合，同时不应在地缘政治力量平衡和地区影响力分配等问题上固执己见。
然而俄罗斯对二战结束后发生的一切有另外一个版本。俄方并不承认自己被打败，而是最终通过一系列军事协议实现了和平的目的。克里姆林宫从来没有以任何方式承认过美国的领导地位，只坚称试图在平等的伙伴地位之上建立关系。
文章称，在一系列事件的推动下逐渐走向断裂的美俄关系主要存在三大冲突点：1.对国际秩序的看法不同；2.民主价值观的推广理念不同；3.对主权和外部干预的理解不同。
文章称，迄今为止华盛顿对于俄罗斯有关勿干涉后苏联地区事务以及阻止北约进一步扩大等要求始终模棱两可。一方面美国公开推动北约对乌克兰和格鲁吉亚敞开大门，另一方面，在非正式的场合美国又试图劝阻北约这样做。
美国务卿蒂勒森今年5月的讲话使克里姆林宫燃起了一丝希望，尽管他在讲话中并未提及制裁问题，而说的是地缘政治期望。蒂勒森在讲话中将美国的安全和经济利益以及价值观呈现为两个分开的部分。捍卫安全和经济利益似乎是义务，但捍卫价值观就是可选择的。因此，如果美国并不过分执着于散播自己的价值观，那么例如维护乌克兰，对特朗普政府来说就可能并不是一个关乎国家安全的问题。
文章称，无论华盛顿的意愿是好是坏以及莫斯科对改善与美双边关系兴趣有多高，这段关系短期内很难出现变化。最可能出现的情况是目前这种对峙的状态继续维持，因为两国的利益实在不兼容。俄罗斯并不准备以牺牲任何可能的地缘政治优势或改变对国际秩序的观点来换取与美国间的良好关系，而所谓的“俄罗斯阴谋”正在日益围困特朗普政府。
根据最古老的国际关系理论，也就是修昔底德所说的，大国间可能会互相“求爱”，但绝不会真的“结婚”。美国和俄罗斯永远不可能成为盟友，因为任何形式的结盟都将使它们失去作为大国存在的意义。
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