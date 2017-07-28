中国麻将获国际智盟认可 被列为第六个国际智力运动项目

作为中国传统棋牌文化的代表，麻将在规范化、竞技化、运动化的国际发展中又迈出重要一步，成为全球共享的智力竞技运动。
日前，由国际智力运动联盟主办的全球智力运动创新发展论坛在北京闭幕。国际智力运动联盟创始人、荣誉主席乔斯·达米亚尼在论坛上向起源于中国的竞技麻将成为第六个国际认可的正式智力运动项目表示祝贺，并称“麻将将为智力运动发展带来新机遇”。
这也意味着麻将成为继桥牌、国际象棋、围棋、象棋和国际跳棋之后第六个国际正式智力运动项目。
据介绍，今年4月初，国际智力运动联盟在丹麦召开执委会会议，吸纳国际麻将联盟成为国际智盟正式会员。
众所周知，麻将在中国民间普及程度很高，各地也形成了不同的玩法和规则，这也给麻将走出国门、走向世界带来了难度。为此，国际麻将联盟在中国国标麻将的基础上，引入了复式赛制（在条件完全相同的情况下，不同队伍的牌手打同一副牌中的同一手牌，通过得分计算排名的赛制），推出了公平性更高的竞技麻将，并得到了国际智盟的认可。
这意味着竞技麻将正式成为继桥牌、国际象棋、围棋、象棋和国际跳棋之后的第六个国际智力运动项目。
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