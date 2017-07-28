中国女教师危秋洁日本失联前监控曝光：日语较流畅 出门时无异常

7月27日，危秋洁入住当地民宿时的监控视频曝光，画面中危秋洁身着白色上衣和黑白条纹裤子，办理入住时神态轻松。民宿相关负责人在接受当地媒体采访时称，危秋洁22日离开时举止正常，“不像要出远门的样子”。
中国驻札幌总领事馆工作人员处了解到，危秋洁在日本旅行期间的举动没有异常。总领事馆方面表示，目前正与国内相关部门联系，协助失联女教师家属办理紧急来日手续。总领事馆方面，已要求北海道警方进一步扩大搜寻范围，但截止到27日晚，仍无失联女教师危秋洁的消息。
回复家人“安全回旅馆”后失联
27岁的危秋洁，是福建邵武市一所小学的语文老师。她的父亲危先生介绍，7月18日，女儿独自一人赴日本北海道开始旅行，但7月22日女儿从札幌OCHO旅馆出发后，再未返回，并与家人失去联系。危秋洁与父亲最后一次联系是在7月22日下午5点左右，当时危秋洁回复称“安全回旅馆”，问及“那边热吗”，她还回复说“不会”。
危先生回忆，22日傍晚的这次交流之后，再无女儿的消息。7月23日，旅馆翻看危秋洁的房间，发现房间内仅有换洗衣物、洗漱用品等，护照、手机、ipad和钱包等被危秋洁随身携带了。危秋洁填写的赴日签证的相关信息显示，“预计在日停留时间”为7月18日至7月25日，“赴日目的”为“旅游”。按照原计划，危秋洁应在25日下午飞抵上海，但家人当天并未查到她的入境记录。危先生和家人随即联系了中国驻札幌总领事馆，同时加急办理护照和签证，准备赴日寻人。
旅馆工作人员称危秋洁离开时无异常
据日本当地媒体27日报道称，22日早上，危秋洁从位于札幌市中心区域下榻的旅馆出发后，直到晚上也没有回到旅馆，从而失去联系。
旅馆工作人员在接受采访时描述，危秋洁可以用较为流畅的日语进行一般的会话，（7月22日）她离开时的表现也并无异样，没有带很多物品，“感觉不像出远门，看样子挺开心的”。危秋洁失联后，23日旅馆查房时，店员发现她的行李、衣服都还在房间里。
记者了解到，根据危秋洁之前定好的行程安排，她22日的原计划为赴富良野、旭川等地观光，25日回国。旅馆工作人员透露，危秋洁已提前支付了到25日的住宿费用。此外，日本当地媒体报道，当地警方推测危秋洁可能卷入某个事件或事故中，目前正在调查寻找危秋洁。
中国总领馆要求日警方扩大搜索范围
危秋洁的朋友介绍，危秋洁是一个外向、开朗，对朋友很热情的人，独立性比较强，“生活方面，她比较小资，喜欢文艺的地方，也喜欢动漫、旅游和摄影。”
据她的朋友介绍，危秋洁是邵武市当地的一所实验小学教书。“她很喜欢孩子，也常在微博上晒批改学生作业的内容。”
对于危秋洁在北海道失联一事，7月26日，中国驻札幌总领事馆方面称，已要求北海道警方进一步扩大搜寻范围并将相关进展情况及时通知总领馆和失联者家属。截止到27日22时30分，仍无危秋洁的消息。
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