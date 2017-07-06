小行星撞地球如何致人死亡？美媒：风是主因

美媒称，小行星撞击地球导致死亡的可能性其实微乎其微。
据美国《声音》网站7月8日报道，对地球生命构成生死存亡威胁的小行星撞击事件每50万年甚至更久才会发生一次。即使是可能摧毁城市和地区的直径为140米的小行星，也要每1万年才会发生一次。甚至被一个直径20米的天体所伤的可能性也非常小，比如2013年在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸的天体，导致近1500人受伤。
但是，假如发生了呢？如果一个巨大的小行星撞击地球，我们会怎么样？我们都知道好莱坞电影的场景通常是这样的：要么被一个巨大的火球吞没，要么就是被一场猛烈的海啸吞噬。
《地球物理研究快报》期刊最近发表了一篇关于小行星撞击可能造成伤亡的分析报告。在这篇报告中，科学家们运用计算机模型模拟了5万颗小行星——从非常小的到直径400米的小行星——撞击全球的场景。他们预估了每颗小行星如何造成混乱（例如，如果小行星撞击水面，可能引发海啸；如果撞击陆地，就可能产生残骸和冲击波），也预估了每一次撞击随着人口密度不同而造成的伤亡情况。
总之，他们发现：如果你因小行星而死，那么直接致你死亡的是风和冲击波。
令人惊讶的是，研究发现，撞击坑、地震和喷射物沉积产生的作用（例如，喷出的残骸）对整体损失影响较小。
那为什么是风呢？这是因为如果一颗足够大的小行星撞击地球前就在空中爆炸（并且是在引发海啸，产生撞击坑和致命的火海之前），其产生的冲击波引发的强风足以将城市夷为平地。爆炸产生的压力可能造成内脏破裂。最重要的是，小行星不需要到达地面就可以造成混乱。据分析，小行星带来的死亡有60%其实是风和压力造成的。
当小行星变得越大，你死于风之外其他因素的可能性随之增加，但是风仍旧是第一死因。
《新科学家》周刊在其对这项研究的报道中解释说，相对而言，海啸并不是一个主要因素，因为在很多地区，海岸线的地形会抑制海啸的破坏性。另外，风是每次小行星撞击中的一个要素，而海啸仅与小行星撞击水面有关。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost