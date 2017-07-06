G20启动非洲扶贫计划 共识与分歧并存

外媒称，二十国集团（G20）8日在德国举行的峰会上发起了前所未有的计划，与非洲的贫困作斗争，但批评人士认为该计划是半心半意的。
据法新社德国汉堡7月8日报道，根据德国总理安格拉·默克尔的“投资契约”，最初将有7个非洲国家承诺实行改革并获得技术支持，以吸引新的私人投资。
默克尔说，超过一半的非洲人年龄在25岁以下，且非洲人口到本世纪中叶将翻一番，这意味着为防年轻人离开，经济增长和就业至关重要。
德国的伙伴国包括加纳、科特迪瓦和突尼斯，埃塞俄比亚、摩洛哥、卢旺达和塞内加尔也将参加。迄今为止，尼日尔或索马里等更贫穷的国家并不在伙伴名单上。
G20的最后公报说：“我们愿意帮助非洲感兴趣的国家，并呼吁其他伙伴加入这一倡议。”
该计划以及帮助女孩、农村青年和推广可再生能源的多国倡议，将有助于“解决贫困和不平等问题，这些是导致移民的根本原因”。
今年，移民危机没有缓解的迹象，大约10万人——其中大多数来自撒哈拉沙漠以南非洲国家——坐着摇摇晃晃的小船穿越地中海前往欧洲。
报道称，扶贫机构壹组织表示，投资契约“作出了很多承诺，但太多G20伙伴未能出力”。
它说：“现在必须加强脆弱的基础，尤其是对非洲更脆弱的国家而言。”
该组织的杰米·德拉蒙德说：“这将是非洲世纪，默克尔总理希望G20能够站在历史的正确一边，但内部纷争和分裂使G20偏离了这一有远见的道路。”
报道称，乐施会判断，该计划“基于一种危险的幼稚假设，即促进私人投资将自动帮助非洲大陆最贫穷的人”。
它说：“如果不加以管制，该契约或许只会填满富有的外国投资者的腰包。”
另据美联社德国汉堡7月8日报道，G20的领导人在德国汉堡举行的峰会上花了两天时间，试图就气候变化、贸易和移民问题达成一致。
执行情况取决于各国政府采取行动的意愿，遵守情况并不完美。但共同的宗旨声明为政策定了调。
下面看看领导人们就什么达成了一致，以及在哪些方面没有达成一致。
同意
●支持自由贸易和开放的市场，这是前几次峰会的一项重要承诺，旨在帮助全球经济在大衰退之后实现增长。
●承认各国可以利用“合法的贸易防御工具”来保护本国公司，如果贸易伙伴在利用这些工具的话。
●打击恐怖主义，包括敦促网络供应商侦测并删除极端主义内容。
●重新付出努力来降低钢铁过剩产能，产能过剩导致价格走低并给其他生产商带来压力。
未能同意
●一致支持巴黎气候变化协定。
●设法让联合国对从非洲和中东向欧洲偷运人口的罪犯实施制裁，例如冻结资产和实施旅行禁令。
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