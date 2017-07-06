那些在古埃及及景点题字的古游客

这有点像猫途鹰网，但出现在古代世界。一个俗气的古罗马游客写道：“我参观完了，除了石棺，什么都不喜欢！”另一个游客发牢骚说：“我看不懂象形文字！”
不过，这个投诉版块与网络版本的区别在于，游客可以永久性地把他们无知的抱怨保留下来，做法就是在古埃及的壁画上刻字。如今，考古学家正在研究这些有着数千年历史的涂鸦，以期了解全世界最古老的旅游景点有过一些什么样的参观者。
大多数考古学家认为国王谷的这些涂鸦很让人恼火，破坏了精美绘画和手工艺品。要么是在墙上刻字，要么是用颜料涂抹，如果现在有人胆敢这样做，肯定会被抓起来。
然而，华沙大学的亚当•武卡谢维奇认为，由于年代久远，这些字迹本身也具有学术价值，重要原因之一是，留下其中一些评论的是游览过古埃及的最重要人物。
武卡谢维奇教授说：“国王谷在古代就已经是热门景点。”他分析的许多题字是古叙利亚、古希腊和古罗马游客留下的。“如同现在一样，游客们往往会在他们游览的地方留下自己的名字。在该地区的60多座墓葬中，至少有10座留下了古代游客的题字。”
至于这种做法为何如此流行，线索之一隐藏在最早的西欧旅行者的叙述当中。他们说，阿拉伯导游向他们提供锋利的东西，让他们刻下名字。这些导游很可能继承了基督时代风行的传统。当时，这些墓葬已经非常古老，有一部分已经被沙土掩埋，游客会爬进去，在墓葬顶部写下自己的名字。
通过系统地记录这些题字，武卡谢维奇教授发现有些参观者是古希腊哲学家，其中包括犬儒派和柏拉图的追随者。“有些人属于很高的社会阶层，其中包括代表古罗马帝国皇帝统治埃及的一些总督以及该国不同地区的地方长官。”
当罗马帝国的统治崩溃时，率领军队征服埃及的阿拉伯领导人阿姆鲁•伊本•阿斯也在这里记录了他的到来。他用25厘米高的字母写下了自己的名字，让所有人都知道谁是新的统治者。
其他人则比较恭敬。武卡谢维奇教授说：“墓葬的参观者尽量在留下自己名字的时候不破坏先前的装饰图案。有时候，他们考虑得非常周到。比如，他们在象征神灵的日轮的中心写下自己的名字。”
还有一位参观者显然不堪忍受其他游客的愚蠢行为。有人在前面提到的那段牢骚话下面回击道：“读不懂象形文字怎么了？我都不明白你担心什么！”
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