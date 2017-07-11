二季度利润创纪录 三星或超苹果成最赚钱公司

西媒称，三星电子7日发布二季度业绩展望，预计二季度营业利润将达到约121亿美元，同比大增72%，创单季度利润新高。
据西班牙《消息报》网站7月7日报道，这一业绩展望数字超出了一些最乐观的分析师的预期。三星将在本月底发布二季度最终业绩数据。
同时，三星预计二季度的营收也创纪录地达到518亿美元，同比增长17.8%。
相比之下，苹果公司二季度的营业利润预计约为105亿美元，二季度营收预计在435亿到455亿美元之间。
以这一预期业绩计算，三星二季度将超越苹果成为全球最赚钱的公司。这意味着这家韩国企业二季度的日均利润将超过1.3亿美元。
分析人士称，三星二季度利润超预期主要得益于其芯片业务的迅猛发展。有分析师预计，三星将超越英特尔，首次成为全球最大的芯片制造商。
许多分析人士认为，NAND和DRAM等存储芯片价格持续上涨，是三星业绩提升的关键原因之一。二季度，三星的芯片业务预计贡献了公司营业利润的50%以上。
数据显示，三星二季度的芯片销售额预计为151亿美元，超过英特尔144亿美元的预计销售额。
本月4日，三星宣布将在韩国国内投资近200亿美元，用于建设芯片工厂。所有这些都是为了提高公司的芯片出货量，以满足智能手机、平板电脑等产品日益增长的芯片需求，其中也包括三星竞争对手的需求。在这种背景下，竞争对手销售的产品越多，带有三星商标的芯片的使用量也就越大。
此外，盖乐世S8和S8 Plus等高端智能手机的良好销售业绩也为三星二季度的营业利润作出了不小的贡献。
三星依靠新产品和芯片业务的发展，走出了因Note 7爆炸下架给公司造成的困境。
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