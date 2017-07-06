章莹颖案让中国家长重新审视送孩子留学：“再也不让女儿去美国”

港媒称，中国学者章莹颖在美国被绑架事件促使许多内地父母重新考虑是否将他们的孩子送到海外读书。
据香港《南华早报》7月4日报道，这位在美国伊利诺伊大学学习的26岁中国学生章莹颖，自6月9日以来一直下落不明，在上周FBI逮捕了嫌疑犯后表示，她或许已经死亡。
报道称，与章莹颖来自相同大学的物理系学生克里斯滕森6月30日被逮捕，并被指控涉嫌绑架。
报道称，该事件在中国内地引发热议，一些家长承认，他们是有把孩子送到国外的想法。
杭州商人何明华（音）本打算明年送女儿到美国攻读学士学位，但他承认现在犹豫不决。
他说：“过去我对这样的新闻不那么敏感，但自从我开始阅读更多关于海外中国学生的消息后，我才意识到，安全确实是个大问题，对女孩来说尤其如此。”
他说：“在国内，我们会半夜出去吃夜宵，早上独自回家，但在国外肯定不是这样的。”
徐女士的儿子在美国伊利诺伊州的西北大学就读，她说，看到了章莹颖的新闻后非常痛心，但除了提供一些提醒之外，她也无法确保儿子的安全。
这位母亲说：“他经常在图书馆里学习到午夜后，所以我提醒他要和朋友们一起回家……但一旦你送孩子走了，那就意味着他必须独自保护自己。”
徐女士说，她的一位朋友刚刚将女儿送到美国参加一个短期培训项目，在听说章莹颖失踪的消息后非常担心，并表示永远不会再让女儿去美国。
报道称，老年人似乎更担心。新浪微博的一名用户说，孙女目前正在美国留学，而家里人正在就是否要求孙女回家而发生很大的争执。
该名用户在微博上抱怨说：“作为爷爷奶奶，我们想要孙女回来，但我儿子和儿媳妇不同意……我打电话给我孙女，她却让我放松……我认为，我们把她送得太远了，如果她遇到任何麻烦的话我们都不能及时帮她。”
张女士的女儿在美国读了三年高中并将于9月进入罗切斯特大学学习，她对在美国读书的看法表现得相对乐观。
她说：“每次听说这类事情的时候都会感到担心，但朱莉娅已经在那里待了三年了，因为她上了一所寄宿学校，这所学校对学生们的外出管得非常严格，所以对安全问题我或许不像其他家长那么担心。”
她说，事实上，大多数中国学生都非常清楚如何保障自身安全。“尽管我有时会提醒她小心点，但朱莉娅比我更清楚什么该做什么不该做。”
报道称，被指控涉嫌绑架的克里斯滕森3日在法庭上短暂露面。尽管美国警方尚未找到章莹颖的尸体，但警方对她是否还活着不抱太大希望。
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