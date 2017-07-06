教授发《Cell》论文获奖1350万元引争议：“力度过大”，你怎么看？

最近一周内，四川农业大学水稻研究所特聘教授陈学伟，连续两次成为“网红”。一次是6月29日，其作为通讯作者，在国际顶级学术期刊《Cell》发表关于水稻抗病性的学术论文，为攻克世界难题稻瘟病提供新途径。紧接着，四川农业大学1350万元重奖论文团队，再一次将陈学伟卷入舆论中心。不少人质疑，一篇论文就重奖这么多钱，不合适，力度过大。
1350万元中仅50万元是奖金
据《新京报》报道，陈学伟表示，所谓“1350万元重奖”，仅有50万元属于奖金，且面向超过20人的科研团队，其余1300万元，全部为科研资助经费，分5年拨付。陈学伟坦言，外界的关注带来了压力，但作为科研工作者，关注点还是在出成果上。
四川农业大学官方网站上对陈学伟这篇论文的评价为：该文实现了我校乃至整个西南地区高校在《Cell》主刊发表论文的零突破。
四川农业大学官方网站还称，“因水稻所陈学伟研究团队发现了对稻瘟病具有广谱持久抗性的水稻天然变异位点，为防治稻瘟病提供了全新路径，其论文在全球顶尖学术期刊《Cell》上发表，学校对其进行了表彰，发出共计1350万元的奖励和支持经费。”
1350万元重奖一篇论文，四川农大此举招致争议。3日下午，四川农业大学水稻研究所所长李平回应称，“其实只有50万元是奖励给团队的奖金，其余1300万元中，50万元是一次性资助的科研经费，1250万元是分五年资助的科研经费。”校方表示，五年的持续经费资助，可以让陈学伟的科研团队开展一些更有意义且需较长周期的研究课题。
四川农业大学《教职工奖励办法》规定，“在《Science》、《Nature》、《Cell》等影响因子超过30的国际公认著名学术刊物上发表学术论文，单列每篇奖励50万元。”
论文致力于“水稻癌症”——稻瘟病研究
公开资料显示，《Cell》是生命科学研究领域的顶尖学术期刊，是全世界最权威的学术杂志之一。据人民网报道，迄今为止，中国在《Cell》主刊上发表涉及植物研究的文章共有8篇，其中研究论文6篇。
6篇论文之中，有一篇题为《一个转录因子的天然变异赋予水稻对稻瘟病的广谱抗性》，发表于6月29日出版的《Cell》主刊。这篇论文的通讯作者，正是陈学伟。
陈学伟今年43岁，是四川农业大学水稻研究所特聘教授、博士生导师，在四川农业大学修完本硕课程后，于2003年自中科院遗传与发育生物所获得博士学位。2004年起，陈学伟在美国多所高校从事博士后研究，2011年回国后，一直专注于水稻抗病性研究。
被《Cell》收录的这篇论文，致力于被称为“水稻癌症”的稻瘟病研究。公开资料显示，这种疾病或引起水稻大幅减产，幅度可达30%-50%。陈学伟称，这篇论文“首次清楚完整揭示了抗病调控机制”，如果应用到实际中，将“在保证品质、产量的同时，大幅度提高水稻对稻瘟病的抵抗力。”
陈学伟：“研究跨度20年，望多关注科研而非奖金”
论文发表后，陈学伟以学术界“新秀”的姿态，成为热门人物，但他一直不以为意。在与记者交流过程中，陈学伟一口气报出数十个同领域的前辈名字，称得到了大量的帮助和鼓励，而自己在科研上“还是个小学生”。
陈学伟表示：“这篇论文主要的研究方向是水稻的抗病性，这方面其实我从1997年起，硕士阶段就开始着手了，后来2004年去美国做博士后7年，中间也介入了其他一些项目，2011年回国后又重新拾起来，前后跨度20年。”
至于为什么从事这方面的研究，陈学伟表示，一方面我们国家是农业大国、水稻大国，这是一项关系到吃饭问题的研究，另外一方面，自己学的是这个专业，对这方面也有兴趣。
据悉，这项研究成果可以应用于本体上提高抗病性，水稻的产量和成活率都能得到提高，感病程度会减弱，对水稻高产优质起保障作用。“只是一个阶段性工作”， 陈学伟表示。
针对网上的一些质疑，陈学伟说，有一些负面评论，对我个人伤害是小，对科研工作者这个群体伤害比较大。其实本来论文发表后受到的关注，我就有压力，后来这个奖励的消息出来，关注的人更多，压力也就越大。希望外界多关注科研成果而非奖金。
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