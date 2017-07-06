新加坡国立大学夺得亚太地区大学排行榜榜首

英国《泰晤士报高等教育》5日公布亚太地区大学排行榜，北京大学和清华大学位列前五，分居第二位和第四位。新加坡国立大学夺得榜首。中国大陆共有52所大学进入榜单，其中20所大学入选百强。
由于亚太地区在高等教育方面表现日益突出，《泰晤士报高等教育》今年首次对亚太地区的大学进行排名，分析东亚、东南亚以及大洋洲地区38个国家和地区的大学的综合表现，最后共有13个国家和地区的243所高校上榜。其中上榜高校最多的是日本（69所），中国大陆紧随其后，澳大利亚（35所）、中国台湾（26所）和韩国（25所）分居3至5位。
除了北大清华以外，入围百强的还有中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学等18所大陆高校。
中国香港共有6所大学入选百强，其中香港大学和香港科技大学跻身前十，分居第六和第七位；澳门大学作为中国澳门的唯一一所大学进入百强；中国台湾则有７所大学跻身百强。
澳大利亚墨尔本大学、新加坡南洋理工大学、澳大利亚国立大学、日本东京大学和澳大利亚昆士兰大学也进入了前十。
排行榜编辑菲尔·贝蒂说，数据显示，亚太地区教学和研究方面表现最优异的大学都在中国大陆。在所有上榜高校中，北京大学和清华大学分别在教学环境和研究环境方面夺魁，香港大学则在国际视野方面获得了最高分，这是一个很了不起的成就。他认为中国大陆和香港的大学在教学、研究和国际视野方面都占据领先优势。
他表示，如果中国大陆高校未来能够进一步提升科研质量，在国际顶级的期刊上发表更多的高质量的论文，那么未来几年的排名还将会进一步上升。
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