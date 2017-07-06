亚马逊将在新加坡狠狠教训零售业者

亚马逊来新加坡了，虽然上架货品还不多，但其推出的1小时送货上门，可以说立即就在新加坡的零售业投下了震撼弹，其威力绝不亚于出租汽车行业的Uber起到的作用。
在新加坡买东西，就算是实体店，送货问题对消费者是很大的困扰。
例如你去电器行买洗衣机，商家会给你送货，收数十元送货费不说，单是预约的送货日期往往长达一星期。更离谱的是，要顾客在家等待的送货时间，往往长达数小时，例如早上9点到下午1点。这段时间里，你不能够外出，必须等着货物上门。
有时候你在购物时要求能不能早点送货，对方一句“送货排满了”，让你无话可说。
即使是网购也是如此。
一位网友在南洋视界的微博文章的评论中说：“你们不了解坡县的慢递服务，随便买个东西四五天收得到实物算你好运，一般情况是四五天后门缝里塞张单，叫你自己去附近的邮政局取货。”
现在亚马逊的Prime Now服务来了，不到10新元送货费，就能在1小时内送到你家；不到6元，两小时送到你家，不到40元货品目前两小时送货还是免费的。
换句话说，你在网络下单购物，然后一小时内货品就来了。你还会去等待4-5天送来货吗？你还会在送货当天在家数小时，等待送货员姗姗来迟吗？
当然不会了。
这意味着，新加坡零售业慢腾腾送货的日子即将结束，亚马逊将狠狠教训零售业者。
这一点和新加坡出租车行业有着异曲同工之妙。
新加坡网约车推出以前，新加坡的出租汽车业可说是恶名昭彰。车资外名目繁多的额外收费暂且不论，到了高峰时期，出租车躲猫猫，看到顾客不停车，只接电话招车（因为电话招车要额外付费）。
更离谱的是，午夜12点后加收50%的车费，导致司机到了11点半躲起来不载客，到了12点再出来收取更高的出租车费。
网约车Uber和Grab终于解放了新加坡出租车用户。手机叫车，再也不必被收取电话叫车费了；晚间12点车资减少三分之一，再也不必付多50%的费用了，还有用户拼车还可节省车费，顺便为环保尽一分力。
网约车带来的好处，立即让传统出租汽车业者受到打击。现在你甚至可以看到，出租车站传统出租车排队等待乘客，乘客们则视而不见等在一旁滑手机叫车。
科技的力量，正在狠狠教训新加坡的服务业者，他们不以客为尊的好日子到头了，是时候好好反省一阵了！
无论是Uber、Grab，还是亚马逊，都会受到新加坡民众的夹道欢迎的！
让新科技的风暴来得更猛些吧！
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